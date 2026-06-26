Чтобы не достался украинским дронам? В резиденции Путина на Валдае снесли дом отдыха. Фото

В Новгородской области России на территории резиденции диктатора Владимира Путина "Валдай" (другие названия "Ужин" и "Длинные Бороды") снесли огромное поместье, известное как дом отдыха. О причинах такого решения в Кремле не сообщали.

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То, что одна из дач Путина исчезла, заметили OSINT-исследователи "КіберБорошна", проанализировав спутниковые снимки. На Telegram-канале проекта опубликованы соответствующие фото.

"Причина такого поступка неизвестна, но можно предположить, что это сделано для того, чтобы избежать политического унижения в случае уничтожения этой дачи украинскими БпЛА", – с иронией отметили в "КіберБорошні".

Что известно о резиденции на Валдае

Этот комплекс на 250 гектаров построен на Валдайском озере, на земле, которая по документам находится в бессрочном пользовании ФСО (Федеральной службы охраны) и в частной собственности главного путинского кошелька Юрия Ковальчука. Кстати, Управление делами президента РФ официально арендует эту часть участка, то есть платит бюджетные деньги в карман Ковальчуку.

Дом отдыха – лишь одно из немногих зданий путинской резиденции.

В 2021 году российский "Фонд борьбы с коррупцией" сообщал, что там также расположен китайский павильон (гостевой домик), отдельные домики и беседки, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа и еще одна площадка для мини-гольфа, собственный VIP-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, отдельный пивной ресторан, огромный СПА-комплекс и даже церковь РПЦ. Этот перечень не является исчерпывающим.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Уровень доверия к российскому диктатору Владимиру Путину у граждан государства-агрессора пробил новое дно. "Авторитет" главы Кремля потускнел на фоне ударов Сил обороны по Москве, а также дефицита бензина, который к концу июня охватил почти все регионы страны-"бензоколонки".

– Недавно в Кремле признали серьезные проблемы с обеспечением внутреннего рынка бензином. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил Путину, что нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей, а для стабилизации ситуации пришлось задействовать резервные механизмы, которые ранее никогда не использовались.

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