Задействовали резервы, которые ранее никогда не использовались: Путину сообщили о бензиновом кризисе в РФ

В Кремле признали серьезные проблемы с обеспечением внутреннего рынка бензином. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил Владимиру Путину, что нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей, а для стабилизации ситуации пришлось задействовать резервные механизмы, которые ранее никогда не использовались.

Видео дня

Об этом пишет The Moscow Times. Издание ссылается на доклад Новака во время совещания с Путиным.

Нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей

По словам российского вице-премьера, власти РФ пытаются увеличить производство топлива всеми доступными способами.

Для этого на предприятиях сократили сроки ремонтных работ, перенесли плановые ремонты на более поздний срок и максимально загрузили как крупные, так и малые нефтеперерабатывающие заводы.

"На всех нефтеперерабатывающих заводах максимально увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки", — заявил Новак.

Однако, несмотря на все принятые меры, ситуация на топливном рынке остается сложной, признал вице-премьер РФ.

Экспорт бензина уже запретили

Для увеличения объемов топлива на внутреннем рынке российские власти полностью запретили экспорт бензина и авиационного керосина.

Кроме того, в Кремле рассматривают возможность введения аналогичного запрета на экспорт дизельного топлива.

По словам Новака, это необходимо для обеспечения внутренних потребностей страны в условиях дефицита.

Производство топлива в России не успевает за спросом

Несмотря на все ограничения и увеличение нагрузки на заводы, производство бензина в России не успевает за спросом. В настоящее время российские предприятия обеспечивают лишь около 80% внутреннего потребления.

После серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Москве, Нижнекамске, Тюмени и Волгограде, а также атак на еще 16 НПЗ в мае, объемы производства бензина резко сократились.

В июне выпуск автомобильного бензина упал примерно на четверть и составляет около 85 тысяч тонн в сутки.

В то же время в летний период российская экономика нуждается в около 110 тысяч тонн бензина ежедневно.

Таким образом, дефицит топлива достигает примерно 25 тысяч тонн в день.

Беларусь не способна покрыть дефицит, РФ готовится к масштабному импорту

Чтобы компенсировать нехватку топлива, правительство РФ уже готовит изменения в налоговое законодательство.

По данным российских СМИ, Кремль планирует распространить механизм государственных субсидий на импортный бензин.

Речь идет о так называемом демпферном механизме, который позволит нефтяным компаниям получать бюджетные компенсации за сдерживание цен на завезенное из-за рубежа топливо.

Фактически это открывает путь к масштабным закупкам бензина за пределами России.

В настоящее время Россия уже получает бензин из Беларуси, однако этих объемов недостаточно для стабилизации рынка.

По информации Reuters, поставки из Беларуси составляют всего 100–150 тысяч тонн в месяц, что эквивалентно примерно 3–5 тысячам тонн в сутки.

Это лишь небольшая часть ежедневного дефицита, который оценивается в 25 тысяч тонн.

На этом фоне Кремль вынужден искать новые источники импорта и принимать беспрецедентные меры для предотвращения дальнейшего обострения топливного кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится впервые импортировать бензин морским путем из-за растущего дефицита топлива, вызванного украинскими ударами по НПЗ. Топливо планируют доставить из Азии уже в этом месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!