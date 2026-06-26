Уровень доверия к Путину упал до минимума с начала большой войны на фоне ударов по Москве и дефицита бензина: стали известны подробности

Уровень доверия к российскому диктатору Владимиру Путину у граждан государства-агрессора пробил новое дно. "Авторитет" главы Кремля потускнел на фоне ударов Сил обороны по Москве, а также дефицита бензина, который к концу июня охватил почти все регионы страны-"бензоколонки".

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Минимальные с начала полномасштабной российско-украинской войны показатели обнародовал кремлевский фонд "Общественное мнение", сообщило российское издание "Агентство". Рекордным стало также количество тех респондентов, кто не побоялся вслух сказать, что никакого доверия к Путину не испытывает.

Уровень доверия к Путину упал до минимума с 2022 года

Работающий с Кремлем фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел очередной опрос с 19 по 21 июня – сразу после крупнейшего воздушного удара ВСУ по Москве и на фоне разрастающегося топливного кризиса. Результаты зафиксировали минимальный уровень доверия к Путину за время полномасштабной войны.

"О доверии к Путину во время опроса заявили 69% респондентов. Это на 5 процентных пунктов ниже, чем в последнем опросе, и на 2 процентных пункта ниже предыдущего минимума, который был зафиксирован 3 мая – тогда о доверии Путину заявил 71% опрошенных. До максимума за время войны на прошлой неделе выросла и доля тех, кто не доверяет Путину — 18% (+3 процентных пункта)", – пишет "Агентство".

Издание также отметило, что до минимального значения – 71% – упала доля опрошенных, которые хорошо оценивают работу Путина на своем посту (-4 пункта). Таким же этот показатель был 17 мая.

На 4 пункта, до 44%, сократилась доля россиян, которые положительно оценивают работу правительства. Это минимальное значение как минимум за последний год. Также на 3 пункта, до 35%, упали рейтинги "Единой России".

А вот государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил о "росте рейтингов" диктатора. Там утверждают, что одобрение деятельности Путина россиянами увеличилось с 67,7% до 70,4%, доверие к нему – с 73,3% до 76,7%. Этот опрос проводился 15-21 июня.

"Представление о причинах падения рейтингов могут дать события недели, которые респонденты называли в качестве главных в том же опросе ФОМ. Таковыми 16% опрошенных считали войну в целом, 14% — обстрелы России, 11% — удар по московскому НПЗ и атаки на столицу, 5% — удар по автобусу в Брянской области и столько же — топливный кризис. На неделе, когда проводился опрос, топливный кризис расширился и затронул примерно каждую четвертую заправку в России, а Украина нанесла крупнейший удар по Москве", – пишет "Агентство".

Как сообщал OBOZ.UA, в России из-за нехватки топлива возникли проблемы с транспортом и вывозом мусора.

Еще хуже ситуация – в оккупированном агрессором Крыму. Там жалуются на дефицит топлива, перебои с электричеством и закрытие магазинов.

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