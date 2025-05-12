Будет готовить Россию к большой войне: почему экс-охранника Путина называют его преемником и что он скрывает

Рано или поздно российский диктатор Владимир Путин покинет свое кресло и его место займет другой человек. Среди вероятных преемников главы Кремля главным кандидатом является бывший охранник Путина Алексей Дюмин.

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Он не просто предан кремлевскому главе, но и, имея звание генерал-полковника, значительно лучше соответствует современной и будущей России, чем другие возможные претенденты на власть. OBOZ.UA рассказывает, кто такой Алексей Дюмин и какие тайны он скрывает.

На протяжении многих лет Дюмин не отходил от Путина ни днем ни ночью: сопровождал в отдаленных поездках, охранял во время пребывания в тайге и даже в открытом море, выполнял самые тонкие задания и был готов рисковать собственной жизнью ради него. Российский диктатор полностью доверяет своему экс-охраннику.

К тому же Дюмин сыграл важную роль в реализации решений, которые укрепили позицию Путина. В 2014 году он возглавил Силы специальных операций, которые приняли непосредственное участие в аннексии Крыма. За эту операцию и за организацию вывоза из Украины экс-президента Виктора Януковича Дюмин был награжден званием Героя России. По имеющимся данным, именно он проводил переговоры с Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа и убедил его остановить продвижение колонны "Вагнера" на Москву.

В мае 2024 года Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета, так бывший охранник занял одну из самых высоких должностей в иерархии российского режима.

Биография Алексея Дюмина

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске, в семье учителя и военного служащего. Его отец Геннадий Дюмин во времена СССР служил в провинции, не имея больших перспектив для карьерного роста. Однако распад империи открывает ему возможность переехать в Москву, где он дослужился до генерала медицинской службы.

Детство Алексея Дюмина прошло в Курске, Воронеже и Калуге. В 1994 году он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ВВИУРЭ) и был направлен в Московский военный округ, где занимался противодействием техническим средствам разведки противника.

Уже через год, благодаря влиянию отца, он перешел на службу в Федеральную службу охраны (ФСО) – структуру, которая отвечала за охрану и безопасность первых лиц России. В ФСО Дюмин начал свою карьеру как специалист по связи, но в 1999 году перешел в службу безопасности президента и стал личным охранником новоизбранного руководителя России – Владимира Путина.

Позже Дюмин и Путин стали общаться теснее, вероятно, их сблизила любовь к хоккею.

В 2012 году Дюмин получил должность заместителя Виктора Золотова, но фактически стал руководителем службы и ближайшим к Путину человеком. Он сопровождал президента РФ во время зарубежных визитов и многочисленных мероприятий в России.

В 2014 году Дюмин не только обеспечивал безопасность Путина, но и отыграл важную роль в его планах военной агрессии против Украины. В том же году он был отмечен званием "Герой России" – высшей государственной наградой страны-оккупанта, что является свидетельством его участия в оккупации Крыма.

Через год Дюмин оставил ГРУ и возглавил штаб Сухопутных войск, а вскоре получил должность заместителя министра обороны России и воинское звание генерал-лейтенанта. До этого он имел звание полковника в ФСО (вероятно, во время оккупации Крыма его тайно повысили до генерал-майора). В начале февраля 2016 года Дюмин стал губернатором Тульской области.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину роль Дюмина стала более заметной. Снова начали распространяться слухи о его возможном переводе в Москву и назначении на правительственную должность по координации логистического обеспечения войны. Хотя официального назначения не произошло, есть основания полагать, что Дюмин неофициально занимался этим процессом.

После объявления результатов так называемых выборов президента России Путин начал изменения кадров в своей команде. Алексей Дюмин 14 мая 2024 года был назначен личным помощником Путина, а 29 мая – секретарем Государственного совета России.

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