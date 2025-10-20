Боятся оказаться в окопах и погибнуть: в Ставропольском крае местные юноши подожгли военкомат. Видео

В Зеленокумске Ставропольского края местная молодежь решила не ждать мобилизации и не прятаться, а действовать радикально. В конце концов россияне подожгли военкомат.

Молодые люди нашли рецепт "коктейля Молотова", изготовили несколько бутылок и ночью совершили нападение на здание. На кадрах видно масштабный пожар в здании.

Стоит отметить, что российские СМИ пытаются продвигать версию, что это была отдельная женщина, однако на видео, которое попало в наше распоряжение, четко видно, что в поджоге участвовала группа молодых людей. Это свидетельствует о том, что страх оказаться на фронте и погибнуть уже заставляет местную молодежь переходить от слов к конкретным действиям.

По данным россиян, задержанная женщина на допросе якобы призналась, что действовала по указанию неизвестных лиц — "кураторов", которых несколько Telegram-каналов связывают с Украиной. Точная идентификация этих людей пока неизвестна.

Этот инцидент демонстрирует, что недовольство войной в России среди молодежи растет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целью ударов стал, в частности, Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Это предприятие является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способно перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год.

После атаки беспилотников на предприятии произошла аварийная ситуация. Из-за этого временно остановили прием газа с одного из месторождений.

