В российской столице отменили 18-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", запланированный на период с 21 по 30 августа. Организаторы заявили, что мероприятие переносится на 2027 год, сославшись на "независящие от них причины".

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Перенос военного фестиваля, вероятно, связан с регулярными атаками БПЛА по российской территории. Решение отменить мероприятие опубликовано на официальном сайте фестиваля.

Отмена на фоне рекордных атак

Официальные лица не стали прямо называть главную угрозу, однако решение о закрытии Красной площади для проведения шоу было принято сразу после одной из самых масштабных атак украинских беспилотников. Накануне ночью столичный регион подвергся удару со стороны украинских войск. По заявлениям властей, в направлении Москвы было запущено свыше 600 БПЛА.

Это лишь второй случай в истории "Спасской башни", когда фестиваль полностью отменяют. Ранее его проведение ставили на паузу лишь в 2020 году из-за жестких ограничений в разгар пандемии COVID-19.

Чем известен фестиваль

Фестиваль проходил в Москве ежегодно с 2007 года. На Красной площади традиционно выступали фольклорные ансамбли, роты почетного караула и военные оркестры ключевых силовых ведомств РФ.

До 2022 года в нем регулярно участвовали музыкальные коллективы из стран Европы, Канады и Австралии, а диктатор Владимир Путин называл проект важным символом международной гуманитарной интеграции.

Что предшествовало

Сворачивание праздничной программы стало продолжением общей тенденции по сокращению публичных мероприятий в центре столицы РФ. Ранее в начале июня власти впервые за 23 года отказались от традиционного концерта на Красной площади в честь Дня России.

Кроме того, майский парад на 9 мая прошел по урезанной программе. Впервые почти за два десятилетия на нем полностью отсутствовала тяжелая бронетехника.

Напомним, в ночь на 18 августа беспилотники совершили налёт на территорию страны-агрессора, там раздавались взрывы. Под атакой оказалась Московская область, работала ПВО.

Кроме того, 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Силы обороны в ночь на 16 августа вновь нанесли ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины.

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