Звезда 'золотого века' Голливуда Пол Муни: выходец из Львова, получивший 'Оскар'

Среди обладателей самой престижной в мире кинопремии есть актеры и режиссеры с европейскими корнями. Один из них – Пол Муни, американский актер театра и кино украинского происхождения – один из самых знаменитых в 1939-х годах, времени, относящемуся к "золотому веку" Голливуда. Известен тем, что успевал совмещать работу на съемочной площадке с подмостками бродвейских театров, шесть раз номинировался на "Оскар" и получил заветную статуэтку за главную роль в фильме "Повесть о Луи Пастере".

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Муни – значит "лунатик"

Пол Муни, который при рождении получил имя Мешилема Мейера Вайзенфройнда, появился на свет 1 сентября 1895 года во Львове. Когда мальчику исполнилось семь лет, семья эмигрировала в США, где его родители гастролировали по Среднему Западу, играя в еврейских театрах. Сам Пол впервые вышел на сцену в 12 лет, сыграв роль 80-летнего старика, чем привел публику в настоящий восторг. Его умение перевоплощаться – в том числе и при помощи грима – было настолько впечатляющим, что уже в таком раннем возрасте Муни заслужил прозвище "нового Лона Чейни", известного мастера создавать разноплановые образы. Он также довел до совершенства владение голосом и жестами – даже сказанные шёпотом его слова долетали до самого последнего ряда на галерке театра.

Вскоре на Пола обратил внимание управляющий Нью-Йоркского еврейского театра Морис Шварц, который подписал с ним контракт в 1918 году. Спустя всего пару лет юноша стал настоящей звездой этого театра, тогда он и взял себе творческий псевдоним, по которым впоследствии прославился – Муни, в честь своего детского прозвища "лунатик". Поначалу актер играл на идиш, но первая же роль на английском языке в спектакле "Мы – американцы" на Бродвее не только принесла ему успех, но и привлекла к нему вниманию Фабрики грез.

"Семь лиц" Пола Муни

Первая же роль после подписания контракта с Fox Studios – в фильме "Храбрец" – принесла Муни номинацию на "Оскар", но сама картина в прокате провалилась, что стало серьезным ударом для его актерской самооценки. Вторую картину с его участием – "Семь лиц" – также постигла неудача, несмотря на то, что Муни перевоплотился в семь разных персонажей – это была ювелирная актерская работа. Недовольный своим положением в Голливуде, он снова вернулся на Бродвей, где первый же спектакль, в котором он сыграл главную роль, снова дал Муни повод для довольства собой.

Прошло несколько лет, прежде чем актер решил дать себе второй шанс в кино, подписав контракт с Warner Brothers – студией, которая рекламировала свое приобретение как "величайшего актера кино". Муни не подвел – его роли в фильмах "Лицо со шрамом" и "Я – беглый каторжник" принесли ему очередные номинации на "Оскар". С тех пор – и до самого выхода на пенсию – Муни успешно чередовал работу на Бродвее со съемками в кино, считаясь самым разноплановым актером своего времени. Он играл самые разные роли, экспериментируя с гримом и акцентом, с которым говорили его герои.

"Актерство было для него навязчивой идеей"

Именно эти его способности, в конце концов, и привели актера к высшей кинематографической награде. Идею снять байопик о Луи Пастере – ученом-микробиологе и химике, который борется с насмешками окружающих, пытаясь доказать, что его открытия спасут мир, на Warner Brothers приняли без энтузиазма – на студии опасались, что картина вместо прибыли принесет убыток. Но Муни умел быть убедительным, и продюсеры, в конце концов, сдались. Warner Brothers "Повесть о Луи Пастере" принесла три "Оскара" – в том числе, и в номинации "Лучшая мужская роль", которую получил сам Муни. Картина также была отмечена призами и номинациями Венецианского кинофестиваля и Национального совета кинокритиков США.

Муни сыграл еще в двух байопиках – "Жизнь Эмиля Золя" и "Хуарес", и они также имели успех. Методы работы Муни вызвали бы недоумение у современных актеров и режиссеров: он был одержим перфекционизмом, поэтому шлифовал каждую деталь создаваемого им образа, доводя его до совершенства. Прежде чем приступить к съемкам, актер тратил месяцы на изучение биографии, внешности и манеры поведения своего персонажа. Так, готовясь к работе над образом Пастера, Муни буквально не вылезал из библиотек – он прочитал все, что можно было найти о жизни и работе ученого. Недаром New York Times писала, что "актерство было для него не профессией, а навязчивой идеей".

На съемочной площадке – даже во время перерывов, какими бы длинными они ни были – не выходил из созданного им образа. Более того, если во время такого перерыва ему нужно было отлучиться со съемочной площадки, например в банк, он оставался не Полом Муни, а своим героем – Эмилем Золя или Хуаресом – и общался с окружающими так, как делал бы это человек, в которого он перевоплотился. Актер одинаково убедительно выглядел в роли учительницы музыки Фредерика Шопена в "Песне, которую нужно запомнить" и в образе китайского крестьянина Ван Лун в драме "Благословенная земля", хотя изначально в раздражении и заявил режиссеру Ирвину Тальбергу: "Я такой же китаец, как президент Гувер".

Странности и трагедия звезды

Муни был одним из немногих актеров, которому разрешалось выбирать роли: если сценарий по какой-то причине ему не нравился, он от него отказывался – без последствий для карьеры. Так, однажды он отказался от контракта на съемку фильма на огромную по тем временам сумму – 800 тысяч долларов, потому что его сценарий не отвечал его принципам и вкусам".

Руководство студии терпимо относилось и к другим странностям, которые были присущи Муни. Он очень боялся… красного цвета. Если кто-то появлялся на съемочной площадке в одежде такого оттенка, актер впадал в панику и не мог работать, поэтому ассистенты режиссера тщательно следили за дресс-кодом присутствующих. Еще одним впечатляющим фактом об актере является то, что он, желая расслабиться, подобно Шерлоку Холмсу играл на скрипке. Этот инструмент он освоил благодаря отцу, который хотел, чтобы сын стал не актером, а музыкантом.

С появлением телевизионных шоу Муни легко освоил новый для него жанр, снявшись в нескольких драмах в конце 40-х – начале 50-х годов. Свою карьеру в Голливуде актер завершил фильмом "Последний разгневанный человек", который принес ему последнюю – шестую – номинацию на "Оскар", после чего он появился только в роли гостя в телевизионном сериале "Святые и грешные" в 1962 году. После этого ухудшившееся здоровье – особенно резко упавшее зрение (врачи диагностировали у него опухоль левого глаза) – заставило его уйти из кино, что стало для актера настоящей трагедией. Но даже операция по удалению глаза, которая была проведена ему в клинике Маунт-Синай в Нью-Йорке, не помешала ему – Муни продолжал играть на Бродвее. Каждый день ровно в 19:30 он переступал порог театра, чтобы как следует приготовиться к выходу на сцену – закулисные рабочие могли сверять по нему часы.

Кто стоит за спиной успешного мужчины

Недоброжелатели называли Муни подкаблучником – не только в жизни, но и на съемочной площадке или в репетиционном зале – он целиком и полностью зависел от мнения своей жены Беллы. Но, похоже, это был именно тот случай, когда за спиной успешного мужчины стояла сильная, талантливая и любящая женщина. На актрисе еврейского театра Белле Финкель Пол женился в 1921 году и прожил с ней до самой смерти. Если Белла не одобряла только что отснятый дубль, его приходилось переснимать – никакие возражение съемочной группы, включая режиссера и продюсеров, на которых Белла наводила настоящий ужас, не принимались.

Пол Муни был чрезвычайно застенчивым и скромным человеком, который смущался всякий раз, когда его узнавали в магазине или за столиком в ресторане. Любимым времяпрепровождением актера было чтение и прогулки по не самым оживленным аллеям Центрального парка, где они с женой прятались от посторонних глаз. После ухода из профессии он жил в Калифорнии в обстановке, которую сам актер называл строгой, – его главным развлечением в ту пору стало радио, транслирующие по нему передачи он мог слушать часами – читать в то время он уже не мог...

Пол Муни скончался от сердечного приступа в 1967 году в возрасте 71 года в Санта-Барбаре. Белла пережила мужа всего на четыре года. Актер похоронен на кладбище Hollywood Forever в Калифорнии, у него также есть звезда на голливудской аллее звезд.