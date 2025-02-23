Звезда сериала 'Звездный путь' Леонард Нимой: несмотря на всемирную славу, никогда не забывал о своих украинских корнях

Легенду мирового кинематографа, известного американского актера, режиссера, сценарист, поэта и фотохудожника Леонарда Нимоя чаще всего вспоминают как исполнителя роли капитана Спока во франшизе "Звездный путь". За эту роль Нимой трижды номинировался на самую престижную телевизионную премию "Эмми", став единственным актером, которому это удалось несколько раз подряд.

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Те, кто хорошо знал Нимоя, утверждают, что даже поднявшись на вершину славы, он не забывал о стране, из которой его родители приехали в США. В интервью он рассказал о том, что его корни находятся в маленьком украинском городке, в котором ему самому, к сожалению, так и не удалось побывать. Недаром лучшей театральной работой Нимоя стал Тевье-молочник в спектакле по пьесе Шолом-Алейхема "Скрипач на крыше" 1971 года. В интервью, данном в то время, актер сказал, что эта роль стала для него "возвращением домой": в Тевье он видел своих родителей, родившихся и до переезда в США живших в Украине.

Мечту об актерской профессии поддерживал только дедушка

Леонард Саймон Нимой родился 26 марта 1931 года в Бостоне в семье Макса и Доры Нимых, приехавших в США из Изяслава Волынской губернии, а ныне – Хмельницкая область Украины. Первым в США выехал отец Лео, а мама и бабушка пересекли границу с Польшей в грузовом вагоне, где прятались под тюками с сеном. В Бостоне Макс открыл парикмахерскую, а Дора полностью посвятила себя семье – мужу и детям. Зарабатывал отец немного, денег постоянно не хватало, поэтому Леонард рано начал работать, чтобы помогать своей семье: он продавал газеты, чистил обувь, работал уборщиком в театре, а чуть позже был коммивояжером, продававшем пылесосы. Одновременно – начиная с 8-ми лет – Лео играл в детском театре. Родителей актерские перспективы сына не радовали – они хотели, чтобы он получил хорошее образование или хотя бы овладел профессией, которая давала ему возможность заработать на кусок хлеба. Стремление внука стать актером поддерживал только дедушка: он плохо представлял себе, в чем суть этой профессии, но хотел, чтобы его внук занимался в жизни тем, чем он действительно хочет, а не тем, что нужно или выгодно.

Как бывший солдат и таксист стал актером

Свою первую роль – Ральфи в постановке самодеятельного театра "Проснись и пой!" – Лео сыграл, когда ему было 17 лет. И сама работа, и успех, вкус которого он тогда почувствовал, определили всю его дальнейшую жизнь. Деньги, которые Нимой накопил, продавая пылесосы, он вложил в свое образование – его он получил в Бостонском колледже и театре Pasadena Playhouse. Во время службы в армии Нимой участвовал в военной самодеятельности, а демобилизовавшись, устроился работать таксистом в Лос-Анджелесе, где и попался на глаза кому-то из продюсеров. Первый фильм с его участием – "Малыш Монк Барони" – провалился в прокате, но имел большой успех на телевидении: Нимой получил широкую известность, а в придачу к ней – амплуа человека с жестким и неудобным характером.

"Я не Спок" и "Я – Спок"

Довольно долго Леонард играл роли второго плана, при этом каждый раз обращая на себя внимание зрителей. Во время съемок сериала "Лейтенант" его режиссер, Джин Родденберри, присмотревшись к Нимою, понял, что он идеально подходит для роли в его новом – научно-фантастическом – сериале "Звездный путь". Так Леонард стал полувулканом-получеловеком капитаном Споком, принесшим актеру мировую известность: в течение 49 лет – с 1964 по 2013 год – он сначала играл этого героя, а затем озвучивал его. Капитан Спок стал культовым персонажем и одним из самых популярных инопланетных действующих лиц в кино и на телевидении – хладнокровным суперменом, способным выполнить любое – даже самое сложное – задание, и это – заслуга самого актера.

Леонард столько всего придумал для своего героя, что и не перечесть, но, пожалуй, самой интересной его находкой был характерный жест – вулканический салют, похожий на благословение еврейских священников, который стал частью поп-культуры. Но у такого – стопроцентного вхождения в образ была и своя оборотная сторона: в какой-то момент Нимой понял: ему трудно отделить себя от своего героя. Даже в его театральных работах – таких как Рендл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" или Шерлоке Холмсе в одноименной пьесе – по мнению его поклонников и критиков, торчали "уши" капитана Спока. Результатом стала двухтомная автобиография с красноречивыми названиями "Я не Спок" и "Я – Спок": в первом Нимой писал, что, несмотря на многолетнюю "связь" со своим героем, все-таки не потерял свою индивидуальность, во второй – рассказывал о том, что их очень многое объединяет.

Кино, театр, фотография

После закрытия "Звездного пути" Нимой не остался без работы – в течение двух сезонов он играл в сериале "Миссия невыполнима", снимался в фильме "Вторжении похитителей тел", озвучивал анимационную версию "Звездного пути". Также много сил и времени Леонард уделял работе в театрах, где был не только актером, но и режиссером и продюсером, а также искусству фотографии, которой увлекался всю жизнь. Его любимой моделью была вторая жена Сьюзан Бей, которую, по словам друзей, он обожал, но жанром "ню", в котором он ее снимал, его талант фотохудожника не ограничивался. Нимой мог уловить и запечатлеть моменты окружающего его мира, на который не обращали внимание другие. На вопрос, какова его концепция фотографии, Леонард отвечал: "Она состоит в том, что у меня есть камера и я стараюсь запечатлеть то, что по сути своей является невидимым. И время от времени я это вижу. Сейчас я "схвачу" вот эту картинку".

"Нимой4864"

Леонарда Нимоя не стало 27 февраля 2015 года – он скончался от тяжелой болезни легких. Похоронили актера в Лос-Анжелесе, на прощании присутствовали 300 человек – семья, друзья, коллеги, в том числе, и Захари Квинто и Крис Пайн, сыгравшие капитана Спока после Нимоя. Его именем был назван астероид "Нимой4864", открытый в 1988 году, что символично, если учесть, что известность актеру принесла роль космического персонажа.