Жителям Донетчины передали новую партию помощи от Фонда Рината Ахметова

"Живем вопреки войне": в прифронтовой город в Донецкой области Фонд Рината Ахметова передал помощь

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Отсюда считанные километры до прифронтовой Константиновки и доехать сюда возможно только на бронированном транспорте. Несмотря на высокую опасность, Фонд Рината Ахметова передал для жителей этого населенного пункта Донецкой области гуманитарную помощь.

Обстановка здесь – как и во всех городах, расположенных неподалеку от линии боевого соприкосновения.

"Тяжело живем, разве же этого не видно?", – иронизирует местный житель Александр Владимирович.

В этом городе – из соображений безопасности мы не уточняем локацию - остаются в основном люди старшего возраста. Например, для Клавдии Денисовны, одной из местных жительниц, это уже вторая война в жизни: в годы Второй мировой она была ребенком.

"Мне 6 лет было тогда. Голод помню очень хорошо – мы ели траву и листья. Босыми ходили, кирзовые сапоги были одни на двоих: одна ходила в них в школу до обеда, вторая – после обеда. А сейчас, если бы не война, то можно было бы жить. Очень жаль молодых людей", – говорит женщина.

Помощь людям крайне нужна, ведь магазин здесь давно не работает, а из доходов – только пенсии. Несмотря ни на что, люди не теряют присущей украинцам искренности и гостеприимства.

"Разбитые дома, разбитые жизни. И при этом люди приглашают нас и готовы найти, чем поделиться", – говорит Николай Осиченко, руководитель Мариупольского телевидения и амбассадор Фонда Рината Ахметова.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.