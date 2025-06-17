Жара возвращается: синоптики дали прогноз погоды на среду, 18 июня

В среду, 18 июня, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, поэтому в большинстве регионов осадков не ожидается. По сравнению с последними днями температура воздуха повысится.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там отметили, что в Украине будет преобладать погода без осадков, только на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, поэтому там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Несмотря на то, что к нам будет поступать воздух с северо-запада, днем он будет хорошо прогреваться, несколько меньше только в северных и восточных областях.

"Температура ночью 11-16°, на юге страны до 20°; днем 24-29°, в северных и восточных областях 21-26°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 19-24°", – сказано в прогнозе.

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков.

Температура ночью по области составит 11-16 градусов, днем будет 21-26 тепла. В Киеве ночью около 15 по Цельсию, днем 24-26 с отметкой "плюс".

Как сообщал OBOZ.UA, по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы.

Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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