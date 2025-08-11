Жара усилится, но ненадолго: синоптик назвала дату похолодания в Украине. Карта

Во вторник, 12 августа, в Украине повсеместно ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха составит +24...+28 градусов, местами до +30 градусов. В конце недели возможно усиление жары, после чего придет похолодание.

Такой прогноз обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что во вторник погоду в Украине будет определять антициклон Julia.

Детальный прогноз погоды на вторник

По прогнозу синоптика, во вторник в Украине повсеместно ожидается сухая солнечная погода.

Поскольку воздух еще не успеет "хорошо" прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, температура будет комфортной.

В течение дня +24...+28 градусов, на юге и на Закарпатье +27...+30 градусов.

На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер, предупредила Наталка Диденко.

В Киеве сухо, солнечно и комфортно тепло. Днем будет +24...+26 градусов.

Когда в Украину придет похолодание

По прогнозу Наталки Диденко, в ближайшее время в погоде в Украине не ожидается существенных изменений.

В воскресенье и следующий понедельник, 17-18 августа, ожидается усиление жары, однако уже с 19 августа в большинстве областей Украины похолодает.

"Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции", – спрогнозировала синоптик.

