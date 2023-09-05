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Жара начнет отступать: синоптики дали детальный прогноз до конца недели в Украине. Карта

Дарья Дурова
Новости. Общество
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В Украине до конца недели будет сухо

В Украине до конца текущей недели (10 сентября) жара на юге и востоке начнет постепенно спадать. На западе страны температура воздуха наоборот повысится на несколько градусов.

Видео дня

Свежий прогноз погоды был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Осадков со среды по воскресенье синоптики не прогнозировали.

В среду, 6 сентября, на западе будет +25 максимум, в центре и на севере примерно +26, на юге и востоке – до +29 градусов.

Погода в Украине 6 сентября

В четверг, 7 сентября, температура на севере и частично на востоке упадет (воздух днем прогреется до +24 градусов максимум). В некоторых западных областях день будет более теплым, чем предыдущий (до +26, а на Закарпатье до +27 градусов). На юге жара тоже спадет. Термометры покажут максимум +27.

Прогноз погоды по Украине на четверг, 7 сентября

В пятницу, 8 сентября, температура изменится не существенно, хотя в некоторых областях в восточном регионе она упадет еще на несколько градусов. Самой низкой она будет на Луганщине (максимум до +20 днем), Донетчине и Сумщине (до +21), Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине (до +22).

Прогноз погоды на 8 сентября

В субботу, 9 сентября, местами на западе ожидается погода еще на градус теплее. В Закарпатской области, к примеру, воздух прогреется до +29. На юге жара наоборот спадет в среднем на один градус. Максимум будет +26 (хотя в Одесской области +27).

Какой будет погода в субботу

В воскресенье, 10 сентября, прогноз погоды пока что остается примерно таким же, как и на субботу. Сильной жары по стране не ожидается, как и осадков.

Погода 10 сентября

Как писал OBOZREVATEL:

– На этой неделе над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В Украине это повысит температуру и значительно понизит влажность.

– Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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