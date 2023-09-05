Жара начнет отступать: синоптики дали детальный прогноз до конца недели в Украине. Карта
В Украине до конца текущей недели (10 сентября) жара на юге и востоке начнет постепенно спадать. На западе страны температура воздуха наоборот повысится на несколько градусов.
Свежий прогноз погоды был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Осадков со среды по воскресенье синоптики не прогнозировали.
В среду, 6 сентября, на западе будет +25 максимум, в центре и на севере примерно +26, на юге и востоке – до +29 градусов.
В четверг, 7 сентября, температура на севере и частично на востоке упадет (воздух днем прогреется до +24 градусов максимум). В некоторых западных областях день будет более теплым, чем предыдущий (до +26, а на Закарпатье до +27 градусов). На юге жара тоже спадет. Термометры покажут максимум +27.
В пятницу, 8 сентября, температура изменится не существенно, хотя в некоторых областях в восточном регионе она упадет еще на несколько градусов. Самой низкой она будет на Луганщине (максимум до +20 днем), Донетчине и Сумщине (до +21), Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине (до +22).
В субботу, 9 сентября, местами на западе ожидается погода еще на градус теплее. В Закарпатской области, к примеру, воздух прогреется до +29. На юге жара наоборот спадет в среднем на один градус. Максимум будет +26 (хотя в Одесской области +27).
В воскресенье, 10 сентября, прогноз погоды пока что остается примерно таким же, как и на субботу. Сильной жары по стране не ожидается, как и осадков.
Как писал OBOZREVATEL:
– На этой неделе над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В Украине это повысит температуру и значительно понизит влажность.
– Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.
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