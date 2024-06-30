Жара до +37 градусов, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 1 июля

Погода в Украине в понедельник, 1 июля, будет очень жаркой – на юге и востоке местами прогнозируют до +37 градусов. При этом в западных регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, во Львовской, Волынской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди и до +31 градусов.

В Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях возможны умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с – объявлен I уровень опасности, желтый.

На остальной территории без осадков. В южных и восточных областях днем температура воздуха на протяжении дня ожидается от +31 до +37 градусов. Ночью будет от +19 до +21.

В центральных и северных областях Украины днем также ожидается жара от +31 до +33 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +18 до +20.

В Киевской области 1 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от +17 до +22, днем от +29 до +34 градусов; в Киеве ночью от +19 до +21, днем от +31 до +33 градусов.

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