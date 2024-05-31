Жара до +32, но с дождями: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

В выходные, 1-2 июня в Украине ожидается теплая, местами даже жаркая погода. Так, столбики термометров в отдельных регионах поднимутся до 32 градусов тепла.

Однако в большей части областей в первые дни лета ожидаются грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 1 июня, ночью местами ожидаются небольшие дожди, а днем – дожди с грозами в большинстве регионов страны, за исключением южных и центральных областей. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+17 градусов. Днем на востоке Украины ожидается +28…+31 градус, в центральных областях — +24…+29 градусов, а прохладнее всего будет на западе Украины — +22…+24 градуса.

В воскресенье, 2 июня, ночью в части областей ожидаются кратковременные осадки, а днем на большей части территории Украины пройдут грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус, в западных областях будет немного прохладнее — +22…+25 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!