Землю накрыла магнитная буря красного уровня: как улучшить самочувствие

13 октября Землю накрыла мощная магнитная буря. Уровень K-индекса поднялся до 5,6, что соответствует геомагнитной буре уровня G2.

Видео дня

Такой показатель может вызвать кратковременные сбои в работе электросетей и влиять на качество связи. Об этом сообщает meteoagent.

По данным специалистов, буря началась еще 10 октября и будет продолжаться сегодня, 13 числа. В этот период стоит внимательнее относиться к своему самочувствию, ведь магнитные колебания влияют на организм человека, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания.

Как магнитные бури влияют на организм

Изменения в магнитном поле Земли могут стать серьезным стрессом для организма. Люди чувствуют слабость, усталость, головокружение, а также колебания артериального давления. Самые частые симптомы:

головная боль;

повышенное давление;

раздражительность и тревожность;

ухудшение сна;

обострение хронических болезней – мигрени, астмы, артрита.

Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми проблемами – магнитные бури могут повышать риск кризов и аритмий.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Таблетки от боли

Если вас беспокоит головная боль, стоит заранее подготовить проверенные обезболивающие средства. Но не злоупотребляйте лекарствами – если боль не проходит, лучше обратиться к врачу.

Спокойствие и режим

Во время магнитных бурь желательно избегать переутомления, конфликтов и стрессов. Добавьте в свой день время для спокойного отдыха, отложите гаджеты, проведите несколько минут на свежем воздухе.

Сбалансированное питание

Рацион, богатый витаминами и микроэлементами (особенно магний и калий), поможет поддержать работу сердца и нервной системы.

Умеренная активность

Вместо интенсивных тренировок выберите легкие прогулки, йогу или растяжку. Это улучшит кровообращение и уменьшит усталость.

Больше воды

Пейте достаточно чистой воды – это поможет избежать обезвоживания, которое часто усиливает головную боль и слабость.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!