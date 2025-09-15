Землю накрыла магнитная буря красного уровня: как справиться с плохим самочувствием

Сейчас планета переживает очередной период повышенной активности Солнца. 15 и 16 сентября ожидаются магнитные бури высокого уровня.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent. OBOZ.UA рассказывает, что следует знать метеозависимым людям, чтобы минимизировать дискомфорт, вызванный солнечной активностью.

Прогноз на ближайшие дни

В течение 15 и 16 сентября К-индекс солнечной активности будет составлять 5.3: он соответствует красному уровню.

Не исключено, что магнитная буря может быть и более сильной, ведь ученые, следящие за активностью Солнца, обновляют данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные мощными потоками заряженных частиц, поступающих с Солнца. По сути, явление является реакцией магнитного щита планеты на внешнее воздействие.

Силу магнитных бурь определяют по специальной шкале – К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее буря и заметнее ее влияние на организм человека. К-индекс отражает уровень отклонения магнитного поля от нормы в течение трех часов.

Как защититься от воздействия активности Солнца

Магнитные бури легко могут стать причиной головной боли, упадка сил, бессонницы, раздражительности, плохого самочувствия, обострений хронических заболеваний, а также негативно повлиять даже на здорового человека.

Именно поэтому в такие дни ученые призывают быть максимально осторожными за рулем и прислушиваться к сигналам собственного организма. По возможности лучше также отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.

Для того, чтобы минимизировать негативное влияние повышенной солнечной активности, рекомендуется:

Проводить больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь – за исключением обеденного периода (12-16 часов): в это время на солнце лучше не находиться.

Ограничить употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь).

Включить в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод.

Избегать усиленных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.

Поскольку магнитные бури могут вызвать обострение хронических заболеваний – лучше позаботиться, чтобы нужные лекарства были в зоне доступности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!