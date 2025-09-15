Землю накрыла магнитная буря красного уровня: как справиться с плохим самочувствием
Сейчас планета переживает очередной период повышенной активности Солнца. 15 и 16 сентября ожидаются магнитные бури высокого уровня.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent. OBOZ.UA рассказывает, что следует знать метеозависимым людям, чтобы минимизировать дискомфорт, вызванный солнечной активностью.
Прогноз на ближайшие дни
В течение 15 и 16 сентября К-индекс солнечной активности будет составлять 5.3: он соответствует красному уровню.
Не исключено, что магнитная буря может быть и более сильной, ведь ученые, следящие за активностью Солнца, обновляют данные каждые три часа.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные мощными потоками заряженных частиц, поступающих с Солнца. По сути, явление является реакцией магнитного щита планеты на внешнее воздействие.
Силу магнитных бурь определяют по специальной шкале – К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее буря и заметнее ее влияние на организм человека. К-индекс отражает уровень отклонения магнитного поля от нормы в течение трех часов.
Как защититься от воздействия активности Солнца
Магнитные бури легко могут стать причиной головной боли, упадка сил, бессонницы, раздражительности, плохого самочувствия, обострений хронических заболеваний, а также негативно повлиять даже на здорового человека.
Именно поэтому в такие дни ученые призывают быть максимально осторожными за рулем и прислушиваться к сигналам собственного организма. По возможности лучше также отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.
Для того, чтобы минимизировать негативное влияние повышенной солнечной активности, рекомендуется:
- Проводить больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь – за исключением обеденного периода (12-16 часов): в это время на солнце лучше не находиться.
- Ограничить употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь).
- Включить в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод.
- Избегать усиленных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.
Поскольку магнитные бури могут вызвать обострение хронических заболеваний – лучше позаботиться, чтобы нужные лекарства были в зоне доступности.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.
