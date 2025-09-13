Землю накроет магнитная буря красного уровня: названы опасные даты

В воскресенье, 14 сентября, и в понедельник, 15 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Метеозависимые люди почувствуют на себе влияние солнечной активности.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent. Сегодня, 13 сентября, геомагнитная обстановка ожидается спокойной.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные мощными потоками заряженных частиц, которые поступают с Солнца. По сути, явление является реакцией магнитного щита планеты на внешнее воздействие.

Силу магнитных бурь определяют по специальной шкале – К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее буря и заметнее ее влияние на организм человека. К-индекс отражает уровень отклонения магнитного поля от нормы в течение трех часов.

Прогноз на ближайшие дни

В течение 14 и 15 сентября солнечная активность увеличится до К-индекса 5.3, что соответствует красному уровню магнитной активности.

Стоит отметить, что прогноз магнитных бурь на ближайшие дни может меняться в зависимости от активности Солнца. Ученые, которые следят за солнечными процессами, обновляют данные каждые три часа.

Как магнитные бури влияют на человека

В периоды геомагнитных колебаний может меняться атмосферное давление, что отражается на самочувствии. Некоторые жалуются на головную боль, усталость, раздражительность или бессонницу. Специфических лекарств от магнитных бурь не существует, однако обычные средства для снятия симптомов помогают облегчить состояние.

Как поддержать организм:

– придерживайтесь стабильного распорядка дня, высыпайтесь и питайтесь сбалансировано;

– избегайте слишком острых, жирных и соленых блюд, а также алкоголя и чрезмерного количества кофе;

– пейте достаточно воды и травяных чаев;

– больше времени проводите на свежем воздухе, но не под прямым солнцем;

– легкие физические нагрузки помогут повысить энергичность и уменьшить усталость;

– старайтесь держаться подальше от стрессов и конфликтов;

– людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства;

– утром тонус поддержит контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли.

