Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': когда возможно ухудшение самочувствия и что делать

Мощная магнитная буря "красного уровня" с К-индексом 5,7 накрыла Землю 1 сентября. Во вторник, 2 сентября, геомагнитная активность снизилась и достигла нормы, однако уже в среду, 3 сентября, ожидается новый шторм с К-индексом 4, что классифицируется как средний.

Об этом сообщает портал Метеоагент. Природное явление может влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

Прогноз магнитных бурь со 2 по 4 сентября

Во вторник, 2 сентября, фиксируется низкая магнитная буря с К-индексом 3,4. Это зеленый уровень, поэтому никакой опасности природное явление не несет.

В среду, 3 сентября, магнитный фон поднимется до 4 баллов по К-индексу и достигнет желтого уровня. Магнитную бурю такой силы могут почувствовать метеозависимые люди, чей организм реагирует на различные колебания в окружающей среде и является чувствительным к погодным изменениям.

В четверг, 4 сентября, геомагнитный фон придет в норму и составит 2,7 балла по К-индексу, то есть зеленый уровень.

Колебания в солнечной и геомагнитной активности могут негативно влиять на здоровье, в частности провоцировать:

нарушение кровообращения;

сердечные аритмии;

обострение сердечно-сосудистых болезней;

эпилептические приступы;

повышение артериального давления;

рост смертности от инфарктов миокарда.

Рекомендации врачей для людей, склонных к метеозависимости:

Регулярно проверяйте информацию о погоде и уровне магнитной активности, чтобы заблаговременно подготовиться к возможным изменениям в самочувствии.

Будьте активными, ведь умеренная физическая активность улучшает кровообращение, повышает выносливость и помогает организму лучше приспосабливаться к колебаниям в окружающей среде. Полезными будут прогулки или легкие спортивные занятия.

Соблюдайте режим сна, так как он способствует лучшей адаптации организма. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Питайтесь сбалансировано и выбирайте продукты, богатые витаминами и минералами, пейте достаточно воды и избегайте переедания.

В дни с повышенной магнитной активностью стоит ограничить алкоголь и кофеин. Эти напитки могут усилить дискомфорт, поэтому желательно уменьшить их потребление.

