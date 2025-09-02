Землю накроет магнитная буря "красного уровня": когда возможно ухудшение самочувствия и что делать
Мощная магнитная буря "красного уровня" с К-индексом 5,7 накрыла Землю 1 сентября. Во вторник, 2 сентября, геомагнитная активность снизилась и достигла нормы, однако уже в среду, 3 сентября, ожидается новый шторм с К-индексом 4, что классифицируется как средний.
Об этом сообщает портал Метеоагент. Природное явление может влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.
Прогноз магнитных бурь со 2 по 4 сентября
Во вторник, 2 сентября, фиксируется низкая магнитная буря с К-индексом 3,4. Это зеленый уровень, поэтому никакой опасности природное явление не несет.
В среду, 3 сентября, магнитный фон поднимется до 4 баллов по К-индексу и достигнет желтого уровня. Магнитную бурю такой силы могут почувствовать метеозависимые люди, чей организм реагирует на различные колебания в окружающей среде и является чувствительным к погодным изменениям.
В четверг, 4 сентября, геомагнитный фон придет в норму и составит 2,7 балла по К-индексу, то есть зеленый уровень.
Колебания в солнечной и геомагнитной активности могут негативно влиять на здоровье, в частности провоцировать:
- нарушение кровообращения;
- сердечные аритмии;
- обострение сердечно-сосудистых болезней;
- эпилептические приступы;
- повышение артериального давления;
- рост смертности от инфарктов миокарда.
Рекомендации врачей для людей, склонных к метеозависимости:
Регулярно проверяйте информацию о погоде и уровне магнитной активности, чтобы заблаговременно подготовиться к возможным изменениям в самочувствии.
Будьте активными, ведь умеренная физическая активность улучшает кровообращение, повышает выносливость и помогает организму лучше приспосабливаться к колебаниям в окружающей среде. Полезными будут прогулки или легкие спортивные занятия.
Соблюдайте режим сна, так как он способствует лучшей адаптации организма. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время.
Питайтесь сбалансировано и выбирайте продукты, богатые витаминами и минералами, пейте достаточно воды и избегайте переедания.
В дни с повышенной магнитной активностью стоит ограничить алкоголь и кофеин. Эти напитки могут усилить дискомфорт, поэтому желательно уменьшить их потребление.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли, а астрономы впервые смогли зафиксировать южный полюс Солнца.
