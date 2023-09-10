Зеленский ввел День танковых войск Украины: когда будем праздновать

В Украине каждый год 14 сентября будет отмечаться День танковых войск. Новую дату для праздника ввел глава государства Владимир Зеленский.

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Соответствующий указ он подписал 9 сентября 2023-го. На следующий день текст документа был обнародован на сайте Офиса президента и вступил в силу.

В указе №574/2023 сказано:

"Чествуя мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций постановляю установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября".

Таким образом, профессиональный праздник украинских танкистов будет отмечаться не во вторую неделю сентября, а в конкретную дату – 14 сентября.

В документе отмечается, что указ "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года признано утратившим силу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 9 сентября в вечернем обращении к гражданам президент Владимир Зеленский заявил, что государственная система праздников в Украине нуждается в изменениях. Причиной он назвал недопустимое смешение смыслов разных торжественных и важных дат.

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