Сенатор Грэм, пастор Бернс и многие другие: Зеленский отметил государственными наградами иностранцев. Полный список

Ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский отметил 143 иностранцев, которые являются друзьями нашей страны. Они получили государственные награды.

Соответствующий указ (№617/2025) опубликован на сайте ОП. Документ был подписан накануне праздника, 23 августа.

В тексте говорится, что эти лица награждены за "весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства".

Иностранным гражданам вручены ордена князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", княгини Ольги; медали "За труд и доблесть"; отличия президента "Крест Ивана Мазепы".

Среди тех, кто получил награды, американские сенаторы Ричарад Блюменталь и Линдси Грэм; американский пастор-евангелист Марк Бернс; комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс; президенты Чехии Петр Павел, Финляндии Александер Стубб; премьер-министры Нидерландов Дик Схооф, Молдовы Дорин Речан, Норвегии Йонас Гар Стере и другие.

Орденом князя Ярослава Мудрого I степени награждены:

– АЛЬ ТАНИ Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим – премьер-министра, министра иностранных дел Государства Катар

– БЛЮМЕНТАЛЯ Ричарда – сенатора Соединенных Штатов Америки

– ГРЕМА Линдси – сенатора Соединенных Штатов Америки

– ДЕ СОУЗУ Марселу Ребелу – президента Португальской Республики

– КУБИЛЮСА Андрюса – комиссара Европейского Союза по вопросам обороны и космоса

– ПАВЕЛА Петра – президента Чешской Республики

– ПЛЕНКОВИЧА Андрея – премьер-министра Республики Хорватия

– РЕЧАНА Дорина – премьер-министра Республики Молдова

– СТУББА Александера – президента Финляндской Республики

– СТЬОРЕ Йонаса Гара – премьер-министра Королевства Норвегия

– СХООФА Дика – премьер-министра Королевства Нидерланды

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждены:

– ГРЕМА Франклина – президента и генерального директора Billy Graham Evangelistic Association и Samaritan's Purse, США

Орденом князя Ярослава Мудрого ІѴ степени награждены:

– БАФФЕТТА Говарда Грэма – председатель правления и генеральный директор Howard G. Buffett Foundation, Соединенные Штаты Америки

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены:

– БРАУН Элайджа – генеральный секретарь Всемирного баптистского альянса

– КВЕДАРАВИЧЮСА Мантаса (посмертно) – режиссера-документалиста, руководителя кинематографической компании EXTIMACY FILMS, Литовская Республика

– САПЬЕНЦУ Леонардо – регента Префектуры Папского Дома

– СЕНДСА Филиппа – адвоката-практика, директора Центра международных судов и трибуналов, королевского советника, профессора права, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

– ТЕНБЕРГА Бо – первого джентльмена Дании, мужа премьер-министра Дании

Орденом "За заслуги" І степени награждены:

– АМГЕРД Виола – президент Швейцарской Конфедерации в 2024 году

– БЕРСЕ Алена – генерального секретаря Совета Европы

– БОННА Эмануэля – дипломатического советника президента Франции

– ГУДЗЯКА Бориса Александровича – архиепископа и митрополита Филадельфийской архиепархии Украинской греко-католической церкви, президента Украинского католического университета, США

– ЭРНСТА Джони – сенатора США

– ЗАЙБЕРТА Бьорна – руководителя Кабинета президента Европейской Комиссии

– ЗАУТТЕРА Гюнтера – руководителя Департамента по вопросам внешней политики, политики безопасности и политики развития Ведомства Федерального канцлера Германии

– ЙОНСОНА Пола Хеннинга – министра обороны Королевства Швеция

– КЕЛЛОГА Джозефа Кита – специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины

– ЛАММИ Дэвида – государственного секретаря по иностранным делам, делам содружества и развития, депутата парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

– ЛЕКОРНЮ Себастьяна – министра Вооруженных сил Французской Республики

– ЛЕУВЕНА Джеффри ван Петера – директора частного офиса генерального секретаря НАТО

– МАНДОНА Фабьена – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Французской Республики

– ПАУЭЛЛА Джонатана Николаса – советника премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам национальной безопасности

– САДЖО Фабрицио – дипломатического советника Председателя Совета министров Итальянской Республики

– ТИЕРАЛА Лаури – руководителя Офиса президента Финляндской Республики

– ХАНСЕНА Делла Лоя – основателя компании Wasatch Group, США

– ХИЛИ Джона – государственного секретаря по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Орденом "За заслуги" ІІ степени награждены:

– АНДРЕСЕН Хелене Санд – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в Украине

– БРАЖЕ Байбу – министра иностранных дел Латвийской Республики

– БРЕКЕЛЬМАНСА Рубена Питера – министра обороны Королевства Нидерланды

– ВАММЕНА Николая Гальбю – министра финансов Королевства Дания

– ГРАССЛИ Чарльза Эрнеста – сенатора США

– ГРЛИЧА-РАДМАНА Гордана – министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия

– ГРОССИ Рафаэля Мариано – генерального директора Международного агентства по атомной энергии

– ДЗАДЗО Пьера Франческо – чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Украине в 2021–2024 годах

– ЭЙДЕ Эспена Барта – министра иностранных дел Королевства Норвегия

– ЕГЕРА Мартина – чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Украине

– ЗИНГЕРИСА Эмануэлиса – члена Комитета по иностранным делам Сеймаса Литовской Республики, члена группы по межпарламентским связям с Украиной

– КАПТУР Марси Кэролайн – конгрессвумен США

– КАТО Кацунобу – министра финансов Японии

– КВИГЛИ Майкла Брюса – конгрессмена США

– КИНА Джека – председателя правления Института изучения войны, генерала в отставке, США

– КОРМАНА Матиаса – генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития

– ЛАУНСКИ-ТИФФЕНТАЛЯ Петера – специального уполномоченного по глобальным вопросам Ведомства Федерального канцлера Республики Австрия

– ЛИЛИКА Педра – почетного консула Украины в городе Ла-Плата, Аргентинская Республика

– МАККОЛА Майкла – конгрессмена США

– Митрополита АНТОНИЯ (ЩЕРБУ Ивана) – предстоятеля Украинской православной церкви США и Диаспоры, Соединенные Штаты Америки

– МИККЕЛЬСЕНА Оле Эгберга – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Дания в Украине

– ОКАНО Масатаку – советника по вопросам национальной безопасности премьер-министра Японии

– ПЛЬОТНЕРА Йенса – советника Федерального канцлера по вопросам внешней политики – директора департамента внешней политики, безопасности и развития Ведомства Федерального канцлера Германии

– ПРОДАНА Серджиу – министра культуры Республики Молдова

– РАЙАНА Фредерика Джозефа младшего – председателя президентского фонда и Института Рональда Рейгана, Соединенные Штаты Америки

– РУСОПУЛОСА Теодороса – президента Парламентской ассамблеи Совета Европы

– ТАНАКУ Акихико– президента Японского агентства международного сотрудничества

– ФАРРЕЛЛА Дональда Эдварда – министра торговли и туризма Австралии, сенатора парламента Австралии

– ФИЦПАТРИКА Брайана Кевина – конгрессмена США

– ЦАХКНУ Маргуса – министра иностранных дел Эстонской Республики

– ШРАЙБЕРА Айзека Лиева – сценариста, кинопродюсера, кинорежиссера, актера театра и кино, Соединенные Штаты Америки

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены:

– АРГИРА Екатерина – почетного консула Украины в городе Сидней, Австралия

– БАТЛЕРА Стивена –основателя и председателя организации Strategy Council, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

– БЕРНИНГА Эрика Александера – генерального директора общества "АВТ Бавария" и общества "АВТ Бавария Украина"

– БЕРНСА Марка – пастора, основателя и генерального директора The NOW Television Network, США

– ВОЛКА Войка – государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности Офиса премьер-министра Республики Словения

– ГАЛОНЗКОВСКОГО Роберта Мачея – координатора Мобильной группы медицинского обеспечения Авиационно-спасательной службы РП в городе Варшава, профессора медицинских наук, Республика Польша

– ГЕЛУНАСА Арунаса – генерального директора Литовского национального музея искусств

– ГОШ Мридулу – старшую преподавательницу кафедры международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия", председателя правления Восточноевропейского института развития, Республика Индия

– ГЮНЕРА Селями – генерального директора группы транспортно-логистических компаний "Гюнсел Глобал Ложистик", Турецкая Республика

– ДОЙЧА Теодора Элиота – члена Палаты представителей США от 22-го округа Флориды в 2010–2022 годах, Соединенные Штаты Америки

– ДОНАЛЬДСОНА Алана – генерального секретаря Европейской баптистской федерации, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

– ДЮКЕНА Жана-Марка – генерального директора Объединения французских оборонных компаний GICAT, Французская Республика

– ЖАКО Оливье – советника по вопросам культуры и сотрудничества посольства Французской Республики в Украине, директора Французского института в Украине

– ЗАКХАЙМА Роджера – директора президентского фонда и Института Рональда Рейгана, США

– ЗОЛЯ Анджея – заведующего кафедрой Ягеллонского университета, Республика Польша

– КАВЕНДИША Питера – посла Европейского Союза в Тринидаде и Тобаго, Республика Ирландия

– КЕМПЕ Фредерика – президента и главного исполнительного директора Атлантического совета, США

– КЕНЕДИ Хелену – баронессу, юриста по правам человека, гражданских свобод и защиты детей, директора института прав человека международной ассоциации адвокатов

– КОВБИЧА Владимира – архиепископа и митрополита Украинской Католической Митрополии Святого Иоанна Крестителя в Куритибе Украинской греко-католической церкви, Федеративная Республика Бразилия

– КОРДЕЙРУ Вашку Альвеша – члена Европейского комитета регионов, председателя Комиссии по вопросам политики территориальной сплоченности и бюджета Европейского Союза

– КОСА Рафала – члена Арбитражного комитета Высшего совета адвокатуры Республики Польша

– КУЧЕРА Стэнли Пола – сенатора парламента Канады

– ЛАРСЕНА Свенда – исполняющего обязанности директора Службы военной разведки Королевства Дания

– Л.АНГ Беатрис Джейн – почетного консула Украины в городе Танауан, председателя правления QUINDECIM HOLDINGS INC., Республика Филиппины

– ЛИМИНСКИ Натанаэля – министра федеральных, европейских, международных дел и средств массовой информации правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, руководителя Государственной канцелярии федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия

– МАКБРАЙДА Уильяма – исполнительного директора Национальной ассоциации губернаторов, США

– МАМЕДЗАДЕ Мунира – главу представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине

– МЕЛЬНИКА ОРЕСТЕНА Фелипе – президента Украинского общества Бразилии, Федеративная Республика Бразилия

– МИЛЛЗА Грега – председателя аналитического центра "Фонд Брентхерста", Южно-Африканская Республика

– МИЯДЗАКИ Кацуру – первого исполнительного вице-президента Японского агентства международного сотрудничества

– ОММУНДСЕНА Фроде – командующего Национальной гвардии Королевства Норвегия

– О'САЛЛИВАНА Дэвида – специального представителя Европейского Союза по вопросам санкций

– ПОЛЯКЕВИЧА Йорга – директора по правовым вопросам и публичному международному праву – юридического советника Совета Европы

– РАДДИ Кристофера – главного исполнительного директора компании Newsmax Media

– РИВЕРА ТОВАРА Мануэля – министра внешней торговли Республики Коста-Рика, председателя Агентства по продвижению внешней торговли

– РОБЧУКА Ивана Константиновича – старшего научного сотрудника Института лингвистики Румынской академии наук

– САНДЕРСА Рональда Майкла – посла Антигуа и Барбуды в Соединенных Штатах Америки

– СЕЙМУРА Дэвида – заместителя премьер-министра, министра по вопросам государственного регулирования Новой Зеландии, члена парламента Новой Зеландии

– СОБЕЛЯ Алекса – депутата парламента, председателя многопартийной группы дружбы с Украиной в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

– ТОВЕРИ Пекку – главу делегации Европейского Парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС

– ТУРСКУЮ Екатерину – основательницу и председателя Благотворительной организации Mahi for Ukraine, Новая Зеландия

– ФЕРЕНСА Жеремиаса – архиепископа Аспендоского Украинской православной церкви Южной Америки, Федеративная Республика Бразилия

– Фон ЗЕХЕРР-ТОСС Бенедикту – управляющего директора по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности

– ХОГСТЕДЕРА Виллема Яна – вице-президента и куратора Музея Бредиуса, Королевство Нидерланды

– ШМОРГУНА Евгения – врача, владельца клиники Family Healthcare of Fairfax, США

– ЯНЧЕВА Митка – мэра города Кавадарци, Республика Северная Македония

Орденом княгини Ольги І степени награждены:

– АЛЬ ХАТЕР Лолву бинт Рашид – министр образования и высшего образования Государства Катар

– АЛЬ ХАШИМИ Рим бинт Ибрагим – государственного министра по вопросам международного сотрудничества Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов

– ИННЕС-СТУББ Сюзанн Элизабет – первую леди Финляндии

– КАРИС Сирье – первую леди Эстонии

– СПИРОПАЛИ Элису – спикера парламента Республики Албания

Орденом княгини Ольги II степени награждены:

– ЖОЛИ Мелани – члена парламента Канады, министра иностранных дел Канады в 2021 – 2025 годах

– КЛОБУЧАР Эми Джи – сенатор США

Орденом княгини Ольги III степени награждены:

– АНАНД Аниту – министра иностранных дел Канады

– ВАЛТОНЕН Элину – министра иностранных дел Финляндской Республики

– ДРУЕН Натали – заместителя секретаря Частного Совета Канады, советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности и разведки Канады

– ИСМАИЛОВУ Толекан Асаналиевну – директора Общественного объединения "Бир Дуйно – Кыргызстан", Кыргызская Республика

– ЗАЙНИНГЕР Хайди-Лидию – исполнительного директора Украинского Института Америки, США

– КАГАН Кимберли – основательницу и президента Института изучения войны, Соединенные Штаты Америки

– КРИСТЕСКУ Роксану – старшего советника Европейского института мира

– МАЛЬМЕР СТЕНЕРГАРД Марию – министра иностранных дел Королевства Швеция

– МИЛЛЕР Гейл – бизнесвумен, меценат, председатель Larry H. Miller Company

– РОЛЛИНГ Стеллу – генерального директора музея Бельведер в городе Вена, Республика Австрия

– РОНЛУНД Хелен Марию – генерального директора Национального музея военной истории Швеции

– СОЛОГУБ Надежду – сенатора сената Французской Республики, председателя группы дружбы "Франция – Украина"

– ТИССЕН-БОРНЕМИЗУ ДЕ КАРЗОН Франческу Анну – основательницу и председателя ТВA21 – ThyssenBornemisza Art Contemporary (Вена / Мадрид / Венеция), Швейцарская Конфедерация

– ФРИЕС МАРКИЕВИЧ Иоганну – руководительницу отдела Национального архива Швеции

– ХАНЕНКО-ФРИЗЕН Наталью – директора Канадского института украинских студий при Университете Альберты, Канада

Медалью "За труд и доблесть" награждены:

– АЙДЫНГЮНА Исмаила – профессора факультета политических наук и международных отношений Университета Башкент, Турецкая Республика

– БАКА Юлиана – общественного деятеля, первого директора украинской школы имени отца Маркияна Шашкевича в городе Перемышле, Республика Польша

– КАМИНСЬКУ Ольгу – председателя Украинского культурно-просветительского общества "Днепр" – Риека, Республика Хорватия

– ШИЛИТА Умита – председателя Фонда Развития Крыма, члена Координационного Совета Всемирного конгресса крымских татар, координатора Платформы организаций крымскотатарских организаций Турции

Отличием президента Украины – Крестом Ивана Мазепы награждены:

– АБРАМСА Джеффа – пастора, руководителя Общественной организации Rescue Ukraine, Соединенные Штаты Америки

– ВИЛСОНА Джо – конгрессмена США

– КАПРАНА Романа – президента издательства "Дорога Правды", заместителя председателя Объединения Украинских Баптистских Церквей в Соединенных Штатах Америки

– САВКИВА Михаила Михайловича – президента Украинского конгрессового комитета Америки, США.

