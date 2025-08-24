Сенатор Грэм, пастор Бернс и многие другие: Зеленский отметил государственными наградами иностранцев. Полный список
Ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский отметил 143 иностранцев, которые являются друзьями нашей страны. Они получили государственные награды.
Соответствующий указ (№617/2025) опубликован на сайте ОП. Документ был подписан накануне праздника, 23 августа.
В тексте говорится, что эти лица награждены за "весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства".
Иностранным гражданам вручены ордена князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", княгини Ольги; медали "За труд и доблесть"; отличия президента "Крест Ивана Мазепы".
Среди тех, кто получил награды, американские сенаторы Ричарад Блюменталь и Линдси Грэм; американский пастор-евангелист Марк Бернс; комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс; президенты Чехии Петр Павел, Финляндии Александер Стубб; премьер-министры Нидерландов Дик Схооф, Молдовы Дорин Речан, Норвегии Йонас Гар Стере и другие.
Орденом князя Ярослава Мудрого I степени награждены:
– АЛЬ ТАНИ Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим – премьер-министра, министра иностранных дел Государства Катар
– БЛЮМЕНТАЛЯ Ричарда – сенатора Соединенных Штатов Америки
– ГРЕМА Линдси – сенатора Соединенных Штатов Америки
– ДЕ СОУЗУ Марселу Ребелу – президента Португальской Республики
– КУБИЛЮСА Андрюса – комиссара Европейского Союза по вопросам обороны и космоса
– ПАВЕЛА Петра – президента Чешской Республики
– ПЛЕНКОВИЧА Андрея – премьер-министра Республики Хорватия
– РЕЧАНА Дорина – премьер-министра Республики Молдова
– СТУББА Александера – президента Финляндской Республики
– СТЬОРЕ Йонаса Гара – премьер-министра Королевства Норвегия
– СХООФА Дика – премьер-министра Королевства Нидерланды
Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждены:
– ГРЕМА Франклина – президента и генерального директора Billy Graham Evangelistic Association и Samaritan's Purse, США
Орденом князя Ярослава Мудрого ІѴ степени награждены:
– БАФФЕТТА Говарда Грэма – председатель правления и генеральный директор Howard G. Buffett Foundation, Соединенные Штаты Америки
Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены:
– БРАУН Элайджа – генеральный секретарь Всемирного баптистского альянса
– КВЕДАРАВИЧЮСА Мантаса (посмертно) – режиссера-документалиста, руководителя кинематографической компании EXTIMACY FILMS, Литовская Республика
– САПЬЕНЦУ Леонардо – регента Префектуры Папского Дома
– СЕНДСА Филиппа – адвоката-практика, директора Центра международных судов и трибуналов, королевского советника, профессора права, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
– ТЕНБЕРГА Бо – первого джентльмена Дании, мужа премьер-министра Дании
Орденом "За заслуги" І степени награждены:
– АМГЕРД Виола – президент Швейцарской Конфедерации в 2024 году
– БЕРСЕ Алена – генерального секретаря Совета Европы
– БОННА Эмануэля – дипломатического советника президента Франции
– ГУДЗЯКА Бориса Александровича – архиепископа и митрополита Филадельфийской архиепархии Украинской греко-католической церкви, президента Украинского католического университета, США
– ЭРНСТА Джони – сенатора США
– ЗАЙБЕРТА Бьорна – руководителя Кабинета президента Европейской Комиссии
– ЗАУТТЕРА Гюнтера – руководителя Департамента по вопросам внешней политики, политики безопасности и политики развития Ведомства Федерального канцлера Германии
– ЙОНСОНА Пола Хеннинга – министра обороны Королевства Швеция
– КЕЛЛОГА Джозефа Кита – специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины
– ЛАММИ Дэвида – государственного секретаря по иностранным делам, делам содружества и развития, депутата парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
– ЛЕКОРНЮ Себастьяна – министра Вооруженных сил Французской Республики
– ЛЕУВЕНА Джеффри ван Петера – директора частного офиса генерального секретаря НАТО
– МАНДОНА Фабьена – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Французской Республики
– ПАУЭЛЛА Джонатана Николаса – советника премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам национальной безопасности
– САДЖО Фабрицио – дипломатического советника Председателя Совета министров Итальянской Республики
– ТИЕРАЛА Лаури – руководителя Офиса президента Финляндской Республики
– ХАНСЕНА Делла Лоя – основателя компании Wasatch Group, США
– ХИЛИ Джона – государственного секретаря по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
Орденом "За заслуги" ІІ степени награждены:
– АНДРЕСЕН Хелене Санд – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в Украине
– БРАЖЕ Байбу – министра иностранных дел Латвийской Республики
– БРЕКЕЛЬМАНСА Рубена Питера – министра обороны Королевства Нидерланды
– ВАММЕНА Николая Гальбю – министра финансов Королевства Дания
– ГРАССЛИ Чарльза Эрнеста – сенатора США
– ГРЛИЧА-РАДМАНА Гордана – министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия
– ГРОССИ Рафаэля Мариано – генерального директора Международного агентства по атомной энергии
– ДЗАДЗО Пьера Франческо – чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Украине в 2021–2024 годах
– ЭЙДЕ Эспена Барта – министра иностранных дел Королевства Норвегия
– ЕГЕРА Мартина – чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Украине
– ЗИНГЕРИСА Эмануэлиса – члена Комитета по иностранным делам Сеймаса Литовской Республики, члена группы по межпарламентским связям с Украиной
– КАПТУР Марси Кэролайн – конгрессвумен США
– КАТО Кацунобу – министра финансов Японии
– КВИГЛИ Майкла Брюса – конгрессмена США
– КИНА Джека – председателя правления Института изучения войны, генерала в отставке, США
– КОРМАНА Матиаса – генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития
– ЛАУНСКИ-ТИФФЕНТАЛЯ Петера – специального уполномоченного по глобальным вопросам Ведомства Федерального канцлера Республики Австрия
– ЛИЛИКА Педра – почетного консула Украины в городе Ла-Плата, Аргентинская Республика
– МАККОЛА Майкла – конгрессмена США
– Митрополита АНТОНИЯ (ЩЕРБУ Ивана) – предстоятеля Украинской православной церкви США и Диаспоры, Соединенные Штаты Америки
– МИККЕЛЬСЕНА Оле Эгберга – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Дания в Украине
– ОКАНО Масатаку – советника по вопросам национальной безопасности премьер-министра Японии
– ПЛЬОТНЕРА Йенса – советника Федерального канцлера по вопросам внешней политики – директора департамента внешней политики, безопасности и развития Ведомства Федерального канцлера Германии
– ПРОДАНА Серджиу – министра культуры Республики Молдова
– РАЙАНА Фредерика Джозефа младшего – председателя президентского фонда и Института Рональда Рейгана, Соединенные Штаты Америки
– РУСОПУЛОСА Теодороса – президента Парламентской ассамблеи Совета Европы
– ТАНАКУ Акихико– президента Японского агентства международного сотрудничества
– ФАРРЕЛЛА Дональда Эдварда – министра торговли и туризма Австралии, сенатора парламента Австралии
– ФИЦПАТРИКА Брайана Кевина – конгрессмена США
– ЦАХКНУ Маргуса – министра иностранных дел Эстонской Республики
– ШРАЙБЕРА Айзека Лиева – сценариста, кинопродюсера, кинорежиссера, актера театра и кино, Соединенные Штаты Америки
Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены:
– АРГИРА Екатерина – почетного консула Украины в городе Сидней, Австралия
– БАТЛЕРА Стивена –основателя и председателя организации Strategy Council, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
– БЕРНИНГА Эрика Александера – генерального директора общества "АВТ Бавария" и общества "АВТ Бавария Украина"
– БЕРНСА Марка – пастора, основателя и генерального директора The NOW Television Network, США
– ВОЛКА Войка – государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности Офиса премьер-министра Республики Словения
– ГАЛОНЗКОВСКОГО Роберта Мачея – координатора Мобильной группы медицинского обеспечения Авиационно-спасательной службы РП в городе Варшава, профессора медицинских наук, Республика Польша
– ГЕЛУНАСА Арунаса – генерального директора Литовского национального музея искусств
– ГОШ Мридулу – старшую преподавательницу кафедры международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия", председателя правления Восточноевропейского института развития, Республика Индия
– ГЮНЕРА Селями – генерального директора группы транспортно-логистических компаний "Гюнсел Глобал Ложистик", Турецкая Республика
– ДОЙЧА Теодора Элиота – члена Палаты представителей США от 22-го округа Флориды в 2010–2022 годах, Соединенные Штаты Америки
– ДОНАЛЬДСОНА Алана – генерального секретаря Европейской баптистской федерации, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
– ДЮКЕНА Жана-Марка – генерального директора Объединения французских оборонных компаний GICAT, Французская Республика
– ЖАКО Оливье – советника по вопросам культуры и сотрудничества посольства Французской Республики в Украине, директора Французского института в Украине
– ЗАКХАЙМА Роджера – директора президентского фонда и Института Рональда Рейгана, США
– ЗОЛЯ Анджея – заведующего кафедрой Ягеллонского университета, Республика Польша
– КАВЕНДИША Питера – посла Европейского Союза в Тринидаде и Тобаго, Республика Ирландия
– КЕМПЕ Фредерика – президента и главного исполнительного директора Атлантического совета, США
– КЕНЕДИ Хелену – баронессу, юриста по правам человека, гражданских свобод и защиты детей, директора института прав человека международной ассоциации адвокатов
– КОВБИЧА Владимира – архиепископа и митрополита Украинской Католической Митрополии Святого Иоанна Крестителя в Куритибе Украинской греко-католической церкви, Федеративная Республика Бразилия
– КОРДЕЙРУ Вашку Альвеша – члена Европейского комитета регионов, председателя Комиссии по вопросам политики территориальной сплоченности и бюджета Европейского Союза
– КОСА Рафала – члена Арбитражного комитета Высшего совета адвокатуры Республики Польша
– КУЧЕРА Стэнли Пола – сенатора парламента Канады
– ЛАРСЕНА Свенда – исполняющего обязанности директора Службы военной разведки Королевства Дания
– Л.АНГ Беатрис Джейн – почетного консула Украины в городе Танауан, председателя правления QUINDECIM HOLDINGS INC., Республика Филиппины
– ЛИМИНСКИ Натанаэля – министра федеральных, европейских, международных дел и средств массовой информации правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, руководителя Государственной канцелярии федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия
– МАКБРАЙДА Уильяма – исполнительного директора Национальной ассоциации губернаторов, США
– МАМЕДЗАДЕ Мунира – главу представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине
– МЕЛЬНИКА ОРЕСТЕНА Фелипе – президента Украинского общества Бразилии, Федеративная Республика Бразилия
– МИЛЛЗА Грега – председателя аналитического центра "Фонд Брентхерста", Южно-Африканская Республика
– МИЯДЗАКИ Кацуру – первого исполнительного вице-президента Японского агентства международного сотрудничества
– ОММУНДСЕНА Фроде – командующего Национальной гвардии Королевства Норвегия
– О'САЛЛИВАНА Дэвида – специального представителя Европейского Союза по вопросам санкций
– ПОЛЯКЕВИЧА Йорга – директора по правовым вопросам и публичному международному праву – юридического советника Совета Европы
– РАДДИ Кристофера – главного исполнительного директора компании Newsmax Media
– РИВЕРА ТОВАРА Мануэля – министра внешней торговли Республики Коста-Рика, председателя Агентства по продвижению внешней торговли
– РОБЧУКА Ивана Константиновича – старшего научного сотрудника Института лингвистики Румынской академии наук
– САНДЕРСА Рональда Майкла – посла Антигуа и Барбуды в Соединенных Штатах Америки
– СЕЙМУРА Дэвида – заместителя премьер-министра, министра по вопросам государственного регулирования Новой Зеландии, члена парламента Новой Зеландии
– СОБЕЛЯ Алекса – депутата парламента, председателя многопартийной группы дружбы с Украиной в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
– ТОВЕРИ Пекку – главу делегации Европейского Парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС
– ТУРСКУЮ Екатерину – основательницу и председателя Благотворительной организации Mahi for Ukraine, Новая Зеландия
– ФЕРЕНСА Жеремиаса – архиепископа Аспендоского Украинской православной церкви Южной Америки, Федеративная Республика Бразилия
– Фон ЗЕХЕРР-ТОСС Бенедикту – управляющего директора по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности
– ХОГСТЕДЕРА Виллема Яна – вице-президента и куратора Музея Бредиуса, Королевство Нидерланды
– ШМОРГУНА Евгения – врача, владельца клиники Family Healthcare of Fairfax, США
– ЯНЧЕВА Митка – мэра города Кавадарци, Республика Северная Македония
Орденом княгини Ольги І степени награждены:
– АЛЬ ХАТЕР Лолву бинт Рашид – министр образования и высшего образования Государства Катар
– АЛЬ ХАШИМИ Рим бинт Ибрагим – государственного министра по вопросам международного сотрудничества Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов
– ИННЕС-СТУББ Сюзанн Элизабет – первую леди Финляндии
– КАРИС Сирье – первую леди Эстонии
– СПИРОПАЛИ Элису – спикера парламента Республики Албания
Орденом княгини Ольги II степени награждены:
– ЖОЛИ Мелани – члена парламента Канады, министра иностранных дел Канады в 2021 – 2025 годах
– КЛОБУЧАР Эми Джи – сенатор США
Орденом княгини Ольги III степени награждены:
– АНАНД Аниту – министра иностранных дел Канады
– ВАЛТОНЕН Элину – министра иностранных дел Финляндской Республики
– ДРУЕН Натали – заместителя секретаря Частного Совета Канады, советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности и разведки Канады
– ИСМАИЛОВУ Толекан Асаналиевну – директора Общественного объединения "Бир Дуйно – Кыргызстан", Кыргызская Республика
– ЗАЙНИНГЕР Хайди-Лидию – исполнительного директора Украинского Института Америки, США
– КАГАН Кимберли – основательницу и президента Института изучения войны, Соединенные Штаты Америки
– КРИСТЕСКУ Роксану – старшего советника Европейского института мира
– МАЛЬМЕР СТЕНЕРГАРД Марию – министра иностранных дел Королевства Швеция
– МИЛЛЕР Гейл – бизнесвумен, меценат, председатель Larry H. Miller Company
– РОЛЛИНГ Стеллу – генерального директора музея Бельведер в городе Вена, Республика Австрия
– РОНЛУНД Хелен Марию – генерального директора Национального музея военной истории Швеции
– СОЛОГУБ Надежду – сенатора сената Французской Республики, председателя группы дружбы "Франция – Украина"
– ТИССЕН-БОРНЕМИЗУ ДЕ КАРЗОН Франческу Анну – основательницу и председателя ТВA21 – ThyssenBornemisza Art Contemporary (Вена / Мадрид / Венеция), Швейцарская Конфедерация
– ФРИЕС МАРКИЕВИЧ Иоганну – руководительницу отдела Национального архива Швеции
– ХАНЕНКО-ФРИЗЕН Наталью – директора Канадского института украинских студий при Университете Альберты, Канада
Медалью "За труд и доблесть" награждены:
– АЙДЫНГЮНА Исмаила – профессора факультета политических наук и международных отношений Университета Башкент, Турецкая Республика
– БАКА Юлиана – общественного деятеля, первого директора украинской школы имени отца Маркияна Шашкевича в городе Перемышле, Республика Польша
– КАМИНСЬКУ Ольгу – председателя Украинского культурно-просветительского общества "Днепр" – Риека, Республика Хорватия
– ШИЛИТА Умита – председателя Фонда Развития Крыма, члена Координационного Совета Всемирного конгресса крымских татар, координатора Платформы организаций крымскотатарских организаций Турции
Отличием президента Украины – Крестом Ивана Мазепы награждены:
– АБРАМСА Джеффа – пастора, руководителя Общественной организации Rescue Ukraine, Соединенные Штаты Америки
– ВИЛСОНА Джо – конгрессмена США
– КАПРАНА Романа – президента издательства "Дорога Правды", заместителя председателя Объединения Украинских Баптистских Церквей в Соединенных Штатах Америки
– САВКИВА Михаила Михайловича – президента Украинского конгрессового комитета Америки, США.
