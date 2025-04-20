Защитнику было 52 года: на Донбассе погиб Сергей Жиляков из Нововолынска. Фото

Украина продолжает каждый день терять своих Героев на кровавой войне. Во время праздничных дней печальная новость пришла на Волынь.

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В Донецкой области 18 апреля погиб Сергей Жиляков. Военный был жителем Нововолынска. Ему навсегда 52 года. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус.

"К сожалению, война снова принесла горькую весть в Нововолынскую громаду. 18 апреля на Донетчине погиб Сергей Жиляков, 1972 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении чиновника.

Информация о прибытии тела и чине похорон будет впоследствии.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Часова Яра погиб оператор отделения БПАК из Ровенщины. Роману Домерецкому навсегда 21 год.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Корчемный. Без отца осталось пятеро детей.

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