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Запеченные баклажаны "Маргарита" с сыром и томатным соусом: рецепт идеальной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт баклажанов

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, намазок, а также их можно тушить, мариновать и готовить на мангале. Для того, чтобы не были горькими в процессе приготовления, кулинары советуют их посолить и оставить на 15-20 минут. 

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Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных запеченных баклажанов, с сыром и помидорами.

Запеченные баклажаны

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • томатный соус
  • сыр – 100 г
  • помидоры черри
  • растительное масло
  • соль, перец, прованские травы - по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезаем баклажаны пополам, делаем надрезы "сеточку". Смазываем маслом и посыпаем солью и перцем. Выкладываем на противень кожурой вверх и ставим в духовку на 30 минут при 180°C.

Баклажаны для блюда

2. Когда баклажаны готовы, разминаем мякоть, смазываем соусом, посыпаем тертым сыром и добавляем помидоры черри. Ставим в духовку еще на 10-15 минут.

Приготовление блюда

Подавайте блюдо горячим!

Готовое блюдо

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