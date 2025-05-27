Запеченные баклажаны "Маргарита" с сыром и томатным соусом: рецепт идеальной закуски для праздничного стола
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, намазок, а также их можно тушить, мариновать и готовить на мангале. Для того, чтобы не были горькими в процессе приготовления, кулинары советуют их посолить и оставить на 15-20 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных запеченных баклажанов, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- томатный соус
- сыр – 100 г
- помидоры черри
- растительное масло
- соль, перец, прованские травы - по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрезаем баклажаны пополам, делаем надрезы "сеточку". Смазываем маслом и посыпаем солью и перцем. Выкладываем на противень кожурой вверх и ставим в духовку на 30 минут при 180°C.
2. Когда баклажаны готовы, разминаем мякоть, смазываем соусом, посыпаем тертым сыром и добавляем помидоры черри. Ставим в духовку еще на 10-15 минут.
Подавайте блюдо горячим!
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