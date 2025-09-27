Заморозки и солнышко: каких погодных 'сюрпризов' ждать украинцам 27 сентября. Карта

Завтра, 27 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода без осадков. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей ночью температура составит от +1 до +6 градусов, на почве ожидаются заморозки до – 3°. Днем воздух прогреется до +12...+17°. В Карпатах ночью возможны морозы до – 3°, а днем температура будет колебаться от +10 до +15°.

Информацию обнародовали синоптики на официальной странице в Facebook. В сообщении уточняется, что погодные условия будет определять антициклон над Балтийским регионом, поэтому значительных изменений в температурном режиме пока не прогнозируется.

"Днем сентябрьское солнце все еще будет согревать, но ночью стоит приготовиться к заморозкам", – отметили в центре.

Атмосферное влияние

Специалисты объясняют, что прохладные ночи обусловлены вторжением более холодных масс воздуха и влиянием высокого давления. В южных регионах, а также в Крыму и на Закарпатье температура ночью будет держаться на уровне +4...+9°. Однако даже там возможны локальные заморозки на поверхности почвы.

Днем, по словам синоптиков, будет сохраняться комфортная погода без осадков.

Ситуация в Киеве

Для Киевской области прогноз также предусматривает небольшую облачность и сухую погоду. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6°, на поверхности почвы заморозки 0–3°. Днем температура поднимется до +12...+17°.

В самом Киеве ночью ожидается +4...+6°, а днем – около +15°. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях – желтый уровень опасности будет действовать из-за ночных заморозков на поверхности почвы.

