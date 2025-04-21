Заморозки, грозы, град и шквалы: синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине и назвал дату

В Украине под влиянием сферы повышенного атмосферного давления, а также теплой воздушной массы в ближайшие дни прогнозируется ясная и теплая весенняя погода. В то же время ожидаются дожди разной интенсивности, местами с градом, после чего на выходных температура воздуха снизится – вплоть до заморозков в западных и северных областях.

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Такое изменение характера погоды будет обусловлено поступлением с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности. Об этом в прогнозе на портале Meteoprog предупредил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение дня 21 апреля по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +20… +25°С, в Приазовье, Крыму и Карпатах +14… +19°С.

Во вторник, 22 апреля, ночью в Приазовье, днем местами в Крыму, Карпатах и на Закарпатье Кибальчич прогнозирует небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы. На остальной территории страны без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8… +13°С, в западной части местами до +16°С, днем в среднем +21... +27°С.

В среду, 23 апреля, неустойчивая погода предполагается в западной части страны. По данным метеоролога, там снова будут кратковременные дожди с грозами, а днем местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. В остальных областях без осадков. Ночью столбики термометров покажут +9… +15 °С, днем +23… +28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17… +22 °С.

В четверг, 24 апреля, обещают теплую погоду без осадков на большей части территории Украины, и только на севере и западе – кратковременные дожди и грозы, опять же град и шквалы днем на крайнем западе. Ветер предполагается переменных направлений, 3-8 м/с. В ночное время суток температура составит +9… +15 °С, днем +23… +28 °С.

Небольшие или умеренные кратковременные дожди в сопровождении гроз Кибальчич прогнозирует и на пятницу, 25 апреля: ночью в западных областях, а днем на большей части территории страны. Будет преобладать юго-восточный ветер, 5-10 м/с, во время гроз местами будет усиливаться до 15-17 м/с. Ночью температура составит +10... +15°С, днем +23... +28°С, на западе, юго-востоке и в Крыму до +18°С.

Согласно прогнозу метеоролога уже в субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода: пройдут дожди, в отдельных местах возможны грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. В западных областях в течение суток средняя температура воздуха будет составлять +4… +11 °С, на остальной территории страны ночью +8… +13 °С, днем до +18 °С.

В воскресенье, 27 апреля, Кибальчич прогнозирует еще более прохладную погоду, но в основном без осадков (дожди возможны преимущественно ночью в северных и восточных областях). Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе, севере и центре страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

"Температура воздуха ночью составит +3… +8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0… -3 °С, днем +6… +12 °С, на юго-востоке Украины +13… +18 °С", – подчеркнул метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко тоже указала, что после Пасхи в Украине возможно похолодание и дожди. Согласно ее предварительному прогнозу, такая погода вероятна на 26-27 апреля.

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