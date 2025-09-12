Заменяло десятки средств: как в СССР использовали хозяйственное мыло

Если зайти в современный магазин косметики и бытовой химии, глаза разбегаются от разнообразия средств на все случаи жизни. Во времена СССР, когда дефицитом было более-менее все, практически все эти банки и флаконы заменяло одно-единственное средство – хозяйственное мыло.

OBOZ.UA решил вспомнить, как именно использовали хозяйственное мыло в советскую эпоху. В тогдашнем быту оно было настоящей "палочкой-выручалочкой". Этот коричневый брусок с характерным запахом хранился буквально в каждом доме. Такое мыло было одним из немногих доступных в советских магазинах продуктов и, как следствие, использовалось почти в каждой сфере жизни.

Состав и стандарты

Хозяйственное мыло изготавливали из натуральных жиров и щелочей. Чаще всего в продаже можно было найти бруски с маркировкой 65%, 70% или 72% – это показатель содержания жирных кислот. Чем он был выше, тем сильнее и активнее такое мыло очищало. Но и было более агрессивным к коже. Тем не менее оно оставалось также популярным косметическим средством.

Стирка и уборка

По основному замыслу хозяйственное мыло предназначалось для ухода за бельем и одеждой. В годы, когда стиральные порошки еще были дефицитом, хозяйки натирали брусок на терке, растворяли в воде и использовали для замачивания или кипячения вещей. Мыло хорошо выводило пятна от жира, травы, сока. Им даже отбеливали светлые вещи. Вообще в быту хозяйственным мылом чистили буквально все. Им мыли полы и сантехнику, мебель и посуду – использовали буквально в каждом уголке дома.

Косметика

Несмотря на агрессивный состав, многие женщины мыли хозяйственным мылом волосы. Считалось, что оно укрепляет их и борется с жирностью кожи головы. Некоторые применяли его для очищения лица от высыпаний. Правда, после этого обязательно споласкивали волосы или кожу слабым раствором уксуса или лимонного сока, чтобы нейтрализовать щелочь. Смельчаки заменяли им даже гель для душа.

В медицине и гигиене

Из-за выраженных антисептических свойств хозяйственное мыло применяли как универсальное средство обеззараживания. Им обрабатывали мелкие порезы, царапины, прыщики. В больницах оно нередко заменяло специализированные средства для мытья рук. В быту хозяйственное мыло считалось надежным способом даже для профилактики грибковых инфекций.

На кухне и в хозяйстве

Таким мылом обрабатывали овощи и фрукты, в чистоте которых сомневались. Некоторые хозяева натирали им ножи или деревянные дощечки, чтобы те дольше служили. Средство также использовали для удаления запаха рыбы с рук и кухонной посуды.

В саду и на огороде

Садоводы готовили из хозяйственного мыла растворы для опрыскивания деревьев и кустов. Оно помогало бороться с тлей и клещами, создавая на листьях тонкую пленку, которая помогала уничтожать вредителей. В сочетании с золой или табачной пылью мыло становилось доступным и действенным инсектицидом. Кстати, с этой целью оно применяется и до сих пор.

