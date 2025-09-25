Зачем в СССР переименовали Луганск: как назывался

Луганск – пример того, как политика и идеология влияли на топонимику. Это один из немногих украинских городов, который неоднократно терял и возвращал свое название, меняясь вместе с властными режимами и настроениями эпохи.

Город прошел путь от небольшого поселка до одного из крупнейших индустриальных центров Донбасса. За каждым переименованием стояли не только решения чиновников, но и история страны и борьбы. OBOZ.UA рассказывает, как и зачем переименовывали Луганск.

Истоки: Луганский завод и Луганское

Отсчет истории города обычно ведут от 1795 года, когда было разрешено построить чугунолитейный завод для нужд Черноморского флота. Через два года, в 1797-м, возле завода официально возник поселок под названием Луганский Завод. Его название произошло от реки Лугань, которая, по одной из версий, связана со словом "луг", а по другой – имеет тюркские корни.

В 1882 году произошло объединение нескольких поселений – Луганского Завода, Каменного Брода и Вергуны – в один город, который получил название Луганское. Уже в 1933 году, согласно новому правописанию, название сократили до Луганск.

Советские переименования: Ворошиловград

В 1935 году город переименовали в Ворошиловград – в честь советского военачальника и политика Климента Ворошилова, одного из ближайших соратников Сталина. Подобная практика – называть города и улицы в честь "вождей" – была характерной для СССР.

Это название продержалось до 1958 года, когда в рамках "оттепели" и частичной десталинизации городу вернули историческое название Луганск. Причиной стало решение советского руководства запретить называть населенные пункты в честь живых людей.

Однако в 1970 году, после смерти Ворошилова, название Ворошиловград снова восстановили. И только в 1990 году, Луганск окончательно вернул себе нынешнее имя.

