Зачем намазывать йогурт на окна во время жары: неожиданный лайфхак

Обычная упаковка йогурта может помочь предотвратить перегрев домов во время жары летом. Этот необычный лайфхак оказался довольно действенным.

По словам экспертов, намазывание йогурта на внешнюю часть окон создает временное отражающее покрытие, которое блокирует попадание тепла внутрь, при этом пропуская свет, пишет OBOZ.UA.

Когда йогурт высыхает, он образует пленку, похожую на матовое стекло, которая помогает отражать солнечный свет от дома.

Эксперты рекомендуют наносить йогурт малярным валиком и использовать малярную ленту, чтобы оставлять небольшие промежутки на уровне глаз для сохранения видимости.

Затем покрытие можно просто смыть, как только температура снизится.

Специалисты также советуют во время жары соблюдать водный баланс, использовать солнцезащитный крем и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня.

