Забудьте о них! Дизайнер назвала шесть самых 'уродливых' трендов в интерьере

Поскольку тенденции в обустройстве дома меняются так же быстро, как и погода, дизайнер интерьеров составила список из шести трендов, которые, по ее мнению, следует "оставить в прошлом", потому что они делают дома "уродливыми".

Видео дня

Так, блогер, известная в TikTok как @mommatips101, рассказала в своем новом видео о том, чего точно надо избегать во время ремонта.

Дизайнер, которая может похвастаться 14-летним опытом, настаивает на том, что даже незначительные изменения могут иметь "огромное влияние" на эстетику дома. Во-первых, она советует не использовать светодиодные зеркала с подсветкой в ванных комнатах, которые, по ее словам, создают "атмосферу дешевого отеля".

Вместо этого она предлагает заменить их на зеркала с теплой подсветкой, чтобы создать более "роскошную атмосферу".

Ее второй совет – это экономически эффективный способ визуально увеличить ваш дом, повесив карнизы для штор ближе к потолку, а не чуть выше окна.

Это простое изменение, говорит она, может мгновенно сделать ваше пространство "элегантным".

Третий совет заключается в бюджетном решении для вашей ванной комнаты. Она рекомендует заменить "старую засохшую душевую лейку" на фильтрованную лейку высокого давления, которая лучше подходит для вашей кожи.

Еще одно предложение – заменить "скучные пластиковые жалюзи" на настоящие тканевые и деревянные. Она добавила, что если они не сделаны из ткани или дерева, вам "не стоит вообще беспокоиться" об их наличии.

Тем, кто рассматривает возможность замены напольного покрытия, следует выбрать "гладкие, светлые, деревянные тона", чтобы сделать пространство больше и уютнее, а не темные и блестящие полы, которые "трудно мыть".

Шестой совет несколько противоречив, поскольку она советует убрать окна из ванных комнат и использовать вместо них светодиодные лампы. Она заявила: "Не допускайте проникновения внешнего освещения в ванную комнату. Светодиоды намного лучше, поскольку на них не образуется плесень".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, в чем заключается новый тренд в ремонте – "погружение в цвет".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.