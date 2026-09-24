За ними готовые идти люди: три знака зодиака с магической аурой

Суеверия и народные приметы часто связывают знаки зодиака с определенными чертами внешности, "магическими" признаками или особой аурой, по которой их якобы можно узнать в толпе.

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Астрологи утверждают, что в мистических представлениях каждый знак имеет свои визуальные "маркеры". Вот как, согласно суевериям, выглядят представители разных знаков зодиака.

Овен

Имеет заметные шрамы, родинки или отметины на лице или голове. Взгляд острый, пронзительный, а походка очень быстрая, будто они всегда куда-то спешат.

Лев

Главная примета – роскошные, густые или непослушные волосы, напоминающие гриву. У них гордая осанка, высокие каблуки (у женщин) и они любят золотые украшения, заметные издалека.

Стрелец

Имеет широкую, искреннюю улыбку и длинные, сильные ноги. Суеверия гласят, что Стрельцы часто делают много жестов руками во время разговора и выглядят очень подвижными.

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