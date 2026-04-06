За неделю энергетики вернули электричество 171 тысяче семей после российских обстрелов – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 171 тысячи семей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 30 марта по 5 апреля энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 393 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более 171 тыс семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было на Днепропетровщине. Здесь за неделю энергетики вернули электричество 111,4 тысячам семей.

В то же время несмотря на крайне тяжелую ситуацию в Донецкой области из-за непрерывных боев на территории региона, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов и вернуть электричество 54,3 тысячам семей.

В Одесской области, энергосистема которой не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в дома 4,3 тысяч семей.

Кроме того, в Киевской области в тот же период удалось восстановить электроснабжение 1,5 тысяч домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.