"За кордон" и "закордон": чем отличаются украинские слова
Больше всего вопросов возникает с употреблением слов "за кордон" и "закордон". Действительно, в одних случаях существительное с местоимением следует писать отдельно, в других – "закордон" выступает как одно слово.
Известный языковед Александр Пономарив в свое время рассказывал о простом способе различать обе конструкции. Разница обусловлена значениями терминов.
Важно различать конструкцию предлога + существительное ("за кордон") и производное существительное "закордон" в значении "зарубежные страны".
Разница обусловлена их значением лексем и, несмотря на распространенное мнение, совсем не связана с глаголом "пересекать".
Существительное "закордон" образовано по модели "за" + существительное корень и означает на географический объект (пространственное размещение).
К примеру:
- Задніпров'я (за Дніпром);
- Забужжя (за Бугом);
- Закарпаття (за Карпатами),
- зарубіжжя (за рубежем).
Если говорим "повернутися із закордону" в значении "повернутися із зарубіжжя", существительное с предлогом пишем вместе.
А конструкция "виїхати за кордон", то есть уехать за границу, разделяющую территории государств) пишется отдельно.
Сравним:
Олена про закордон не думала, виїжджати з Харкова не хотіла.
Закордон залишився в пам'яті.
Марійка три місяці була за кордоном з мамою, але у червні повернулася в Київ.
Мене за кордоном чекає наречений.
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