'За кордон' и 'закордон': чем отличаются украинские слова

Больше всего вопросов возникает с употреблением слов "за кордон" и "закордон". Действительно, в одних случаях существительное с местоимением следует писать отдельно, в других – "закордон" выступает как одно слово.

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Известный языковед Александр Пономарив в свое время рассказывал о простом способе различать обе конструкции. Разница обусловлена значениями терминов.

Важно различать конструкцию предлога + существительное ("за кордон") и производное существительное "закордон" в значении "зарубежные страны".

Разница обусловлена их значением лексем и, несмотря на распространенное мнение, совсем не связана с глаголом "пересекать".

Существительное "закордон" образовано по модели "за" + существительное корень и означает на географический объект (пространственное размещение).

К примеру:

Задніпров'я (за Дніпром);

Забужжя (за Бугом);

Закарпаття (за Карпатами),

зарубіжжя (за рубежем).

Если говорим "повернутися із закордону" в значении "повернутися із зарубіжжя", существительное с предлогом пишем вместе.

А конструкция "виїхати за кордон", то есть уехать за границу, разделяющую территории государств) пишется отдельно.

Сравним:

Олена про закордон не думала, виїжджати з Харкова не хотіла.

Закордон залишився в пам'яті.

Марійка три місяці була за кордоном з мамою, але у червні повернулася в Київ.

Мене за кордоном чекає наречений.

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