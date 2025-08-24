Ялта, Луганск, Мариуполь: активисты наполнили оккупированные РФ города символами Украины. Фото

В День Независимости активисты провели патриотическую акцию в десятках оккупированных городов востока и юга Украины. В захваченных населенных пунктах они распространили украинскую символику, чтобы показать, что в оккупации очень ждут Украину и верят, что дождутся.

Об этом 24 августа рассказали в движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". Активисты движения с оккупированных территории поздравили с Днем Независимости.

В оккупации ждут Украину

В акции приняли участия жители десятков оккупированных городов Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Это Севастополь, Симферополь, Ялта, Евпатория, Бахчисарай, Саки, Донецк, Мариуполь, Ждановка, Луганск, Алчевск, Волчанск, Довжанск, Лутугино, Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Скадовск, Геническ и Новая Каховка.

"В этот день активисты движения "Жовта стрічка" наполнили оккупированные города украинскими символами. Верим в ВСУ и напоминаем, что в оккупации очень ждут Украину. И обязательно дождутся", – заявили в движении.

Враг охотится на патриотов

В Центре национального сопротивления 24 августа сообщили, что страна-агрессор пытается выявить украинцев на временно оккупированных территориях, которые празднуют национальный праздник.

Оккупанты усилили контрдиверсионные мероприятия, чтобы выявить тех, кто отмечает День Флага или День Независимости.

В частности, на улицах проводят выборочные проверки, особенно телефонов.

Кроме того, захватчики призывают лояльных жителей доносить на "подозрительных".

"Москва боится наших праздников, потому что они являются символом несокрушимости. Именно поэтому враг проявляет особую активность в эти дни. Будьте бдительны", – заявили в ЦНС.

В ведомстве также призвали сообщать о враге в анонимный чат-бот и участвовать в Движении сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "поздравили" оккупантов с Днем флага Украины. Защитники запустили сине-желтый флаг в сторону Волчанска, чтобы показали врагу, что намерены отстаивать свободу до победы.

