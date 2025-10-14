'Ремонтирует авто лучше, чем наши 'гусары': владелец автосервиса в Польше стал на защиту украинки. Видео

В польском городе Румя владелец автосервиса стал на защиту своей работницы из Украины после того, как она подверглась волне оскорблений в соцсетях. В комментариях под видео в TikTok украинку начали оскорблять поляки.

Видео дня

Собственное обращение к полякам в TikTok опубликовал владелец автосервиса. Он осудил ксенофобские высказывания и отметил, что женщина работает легально и платит налоги.

Обращение владельца

В ответ на оскорбления своей работницы владелец автосервиса записал видеообращение, в котором резко раскритиковал хейтеров и подчеркнул, что сотрудница добросовестно выполняет свои обязанности: "Анастасия ремонтирует машины в тысячу раз лучше, чем наши некоторые "гусары".

Также он отметил, что украинка официально трудоустроена и платит налоги.

Напомним, номинация 19-летней уроженки Украины Киры Сухобойченко на звание "Варшавянка года 2025" вызвала волну ксенофобских комментариев в Польше. В социальных сетях началась настоящая онлайн-атака, где девушку упрекали, что она "не имеет права" претендовать на титул из-за своего происхождения.

