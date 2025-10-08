'Выпал из автобуса и ударился головой': в Черкасском ТЦК умер военнообязанный в очереди на ВВК

В Черкассах 6 октября умер военнообязанный мужчина, который ждал своей очереди на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). В территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что у него случился приступ эпилепсии.

Об этом сообщили на странице Черкасского областного ТЦК в Facebook. Там раскрыли детали трагического случая с военнообязанным.

Что произошло с мужчиной

В ТЦК рассказали, что 5 октября военнообязанного доставили в Черкасский ОМТЦК и СП для составления административных материалов за нарушение правил воинского учета. Уже на следующий день, 6 октября, в составе команды он был направлен для представления военнообязанных на рассмотрение в рекрутинговую группу рекрутингового центра.

У военнообязанного случился приступ эпилепсии, когда он находился в автобусе, ожидая своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения. Он выпал на улицу и ударился головой.

Военнослужащие, увидев это, подбежали к военнообязанному, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, и вызвали врачей медучреждения. По прибытии медиков пострадавший сразу был госпитализирован, но умер вследствие полученной травмы.

"Приносим искренние соболезнования семье погибшего. По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия", – сказано в сообщении.

Также в соответствии с приказом начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП назначено и проводится служебное расследование. Отмечается, что ТЦК способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе 6 октября в больнице умер 43-летний мужчина, который должен был проходить военно-врачебную комиссию. Медики пытались оказать помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

По данным полиции Киевской области, сообщение об инциденте поступило от работника приемного отделения Бориспольской больницы. Мужчина внезапно упал на территории медучреждения и получил телесные повреждения.

