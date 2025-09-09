Выбили стекло и заблокировали выезд: в Луцке во время проверки документов люди повредили автомобиль ТЦК

В Луцке утром во вторник, 9 сентября, возник конфликт между военнослужащими ТЦК и толпой местных жителей. В результате повреждено служебное транспортное средство группы оповещения, участники столкновения закрыли ворота и заблокировали выезд.

Об этом сообщили в полиции Волыни и Волынском областном ТЦК и СП. Инцидент произошел около восьми утра на улице Набережной.

Группа оповещения в составе военных ТЦК и полицейских обнаружила мужчину, который не предъявил военно-учетных документов.

Он не выполнял законных требований правоохранителей и убежал на закрытую территорию по улице Набережной, говорится в сообщении.

Мужчина пытался скрыться на территории жилого комплекса.

Вокруг служебного авто группы оповещения собралась толпа людей, которые повредили машину: выкрутили ниппели из колес, выбили стекло.

Участники закрыли ворота и заблокировали выезд.

"Для мужчины, который уклонялся от выполнения правил воинского учета, была вызвана карета скорой помощи", – говорится в сообщении ТЦК.

Причина вызова – обморок мужчины, рассказала "Суспільному" пресс-секретарь Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Якушик.

25-летнего мужчину госпитализировали в одно из медицинских учреждений Луцка.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

