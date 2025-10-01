'Всю жизнь служил государству': Порошенко поприветствовал присвоение Парубию звания Героя Украины

Андрей Парубий посвятил всю свою жизнь служению Украине и давно заслужил официальное признание государством того, что он является Героем.

Видео дня

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя указ президента о присвоении Парубию соответствующего звания.

"Андрей Парубий – Герой Украины. То, что народ признал уже давно, теперь официально признано государством", – написал политик.

Он напомнил, что Парубий посвятил всю свою жизнь служению Украине. В частности, в самые тяжелые дни Революции Достоинства основал и координировал Самооборону Майдана, а впоследствии возглавил Раду, когда для страны было крайне важным политическое единство.

"Всегда держал проукраинский курс. Всю жизнь служил государству. Вдохновлял побратимов и молодое поколение", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что для "Евросолидарности" Парубий был не только соратником, а "другом, побратимом, символом силы и патриотизма".

"Нет дня, когда мы не вспоминаем об Андрее. Герой Украины – это о нем. И никакие инсинуации никогда этого не изменят. Потому что он был настоящим. Вечная память Герою Украины Андрею Парубию", – написал Порошенко.