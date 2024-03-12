Я не говорю о фирме-организаторе. Пока Байден лично не сделает заявление о том, что удалять награждение украинцев из 90-минутной версии вручения Оскаров было большой ошибкой, это позор собственно американского государства. Кстати, с русскими на предыдущей церемонии так не поступили.

Такое вообще отношение американцев к Украине. Из географии вытекает равнодушие. (Год назад я об этом уже писал, когда меня из-за океана учили хорошим манерам.)

Украина должна поднять этот вопрос на такой уровень, чтоб было слышно всем. Ключевым словом должно быть именно ПОЗОР. Дополнительный вариант: КОЗЛЫ ВОНЮЧИЕ.