Вкуснее, чем обычный: полезный кабачковый хлеб на творожном тесте

Кабачки могут быть основой не только для салатов и оладий, а также запеканок, но еще из кабачков можно сделать и вкусный хлеб. Для основы понадобится также творог.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного кабачкового хлеба, из творогом и специями.

Ингредиенты:

180 г творога

200 мл кефира

100 г натертого кабачка

1 яйцо

1 ч.л.соли и соды

сухой чеснок и итальянские травы

400 г муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке, сок не отжимайте.

2. Смешать все ингредиенты кроме муки до однородности. После добавьте муку и замесите тесто, оно получится липким.

3. Чтобы сформировать хлеб смочите руки в воде. По желанию посыпьте семечками и выпекайте хлеб в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.

Остудите на решетке и наслаждайтесь вкусными бутербродами!

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