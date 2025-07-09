Вкуснее, чем обычный: полезный кабачковый хлеб на творожном тесте
Кабачки могут быть основой не только для салатов и оладий, а также запеканок, но еще из кабачков можно сделать и вкусный хлеб. Для основы понадобится также творог.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного кабачкового хлеба, из творогом и специями.
Ингредиенты:
- 180 г творога
- 200 мл кефира
- 100 г натертого кабачка
- 1 яйцо
- 1 ч.л.соли и соды
- сухой чеснок и итальянские травы
- 400 г муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на мелкой терке, сок не отжимайте.
2. Смешать все ингредиенты кроме муки до однородности. После добавьте муку и замесите тесто, оно получится липким.
3. Чтобы сформировать хлеб смочите руки в воде. По желанию посыпьте семечками и выпекайте хлеб в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.
Остудите на решетке и наслаждайтесь вкусными бутербродами!
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