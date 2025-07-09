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Вкуснее, чем обычный: полезный кабачковый хлеб на творожном тесте

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт хлеба

Кабачки могут быть основой не только для салатов и оладий, а также запеканок, но еще из кабачков можно сделать и вкусный хлеб. Для основы понадобится также творог.

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Как из кабачка приготовить хлеб

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного кабачкового хлеба, из творогом и специями.

Как приготовить хлеб из кабачков

Ингредиенты:

  • 180 г творога
  • 200 мл кефира
  • 100 г натертого кабачка
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л.соли и соды
  • сухой чеснок и итальянские травы
  • 400 г муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке, сок не отжимайте.

Основа для теста

2. Смешать все ингредиенты кроме муки до однородности. После добавьте муку и замесите тесто, оно получится липким.

Приготовление хлеба

3. Чтобы сформировать хлеб смочите руки в воде. По желанию посыпьте семечками и выпекайте хлеб в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.

Сколько выпекать хлеб

Остудите на решетке и наслаждайтесь вкусными бутербродами!

Готовый хлеб

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