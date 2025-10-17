Вечером 13 октября 2025 года в поезде сообщением Интерлакен–Шпиц, в кантоне Берн, что в Швейцарии, произошел инцидент, когда русскоязычный гражданин Латвии напал на украинскую семью с младенцем из-за того, что услышал их разговор на украинском языке. Этот случай получил огласку, и сторонника страны-ангрессора узнали – это Александр Вабикс. Как выяснилось, это не первый случай, когда этот русскоязычный неадекват нападает на украинок.

В частности, аналогичное нападение Александр совершил в Женеве еще в апреле. Об этом рассказали в сети NEXTA, а в дополнение обнародовали запись с этим случаем.

Что происходило в Женеве

2 апреля 2025 года Александр Вабикс набросился с оскорблениями и угрозами на двух девушек в кафе на берегу Женевского озера. Девушки увидели, как мужчина силой гладит лебедя по голове и снимает это на видео, а птица пытается защищаться и убежать от человека.

После нескольких минут такого "контакта" одна из девушек сделала замечание мужчине, попросив прекратить. В ответ он начал кричать и оскорблять их, в том числе используя нецензурную лексику. В частности, кричал, что "вас, хохлов, надо всех убить".

Девушки пытались спрятаться от неадеквата в туалете, но он их преследовал даже там. Выбив у женщины из рук телефон, когда она снимала это безобразие, он потребовал удалить запись.

О ком идет речь

В сети довольно быстро идентифицировали нападавшего – Александа Вабикса, уроженца Латвии, который имеет сожительницу из Украины (одесситка, которая сбежала из страны из-за войны). Он живет в Берне, имея вид на жительство в Швейцарии (категория "в").

Мужчина неоднократно публиковал пророссийские сообщения в социальных сетях, и любит делать селфи в футболке с надписью "Россия в моем сердце".

На фото и видео Александр выглядит значительно старше, но ему всего 42 года. Из-за такого вида люди предполагают, что сторонник страны-агрессора, как настоящий россиянин, много пьет (понятно, что не воды).

Инцидент в поезде

В поезде сообщением Интерлакен–Шпиц Александр набросился на украинку Елену Дудник и ее мужа-швейцарца, который знает украинский язык. Супруги ехали с ребенком. Латвийцу не понравилось, что муж с женщиной разговаривали между собой на украинском языке.

Елена успела снять видео, на котором этот неадекват из Латвии угрожает расправой им и даже маленькому сыну, которому нет еще даже двух лет, требует, чтобы супруги покинули вагон поезда, стучит кулаком по столу, а потом бросается на людей.

Он не верил, что муж Елены имеет швейцарский паспорт, требовал, чтобы с ним разговаривали на немецком или английском (хотя позже выяснилось, что он, как настоящий русский, вообще иностранных языков не знает).

"Что ты против русских имеешь? Мы вас будем убивать до конца! Я швейцарец, и мне ничего не будет, а вы уедете", – кричал Вабик, а потом бросился с кулаками на людей.

Реакция в сети

Как утверждают люди, указанные два эпизода, к сожалению, не единственные. Из-за характерной внешности, а также из-за нелюбви Александра менять одежду, его узнали как нападающего на еще одну украинскую семью за рубежом.

Люди не понимают, почему неадеквату сходит с рук такое поведение в европейских странах. Но они надеются, что огласка что-то изменит, поэтому в сети адресуют свои сообщения по этому поводу чиновникам Латвии и Швейцарии.

А вот поведение сторонника страны-агрессора никого не удивляет. Как и не удивляет, что он с такими взглядами почему-то не на войне и даже не в своей любимой стране, а в Европе.

Понятно и то, что отморозок нападает только на слабых женщин, хотя люди надеются, что рано или поздно он наткнется на нормального мужчину и получит отпор в форме, которой заслуживает.

