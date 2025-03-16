В Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин: пострадали люди. Фото

В Запорожье днем 15 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. В одном из районов облцентра грузовик въехал в продуктовый магазин.

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Травмы получили продавец и прохожий, водитель грузовика не пострадал. Подробности сообщили в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области.

ДТП произошло в 15:10 накануне.

"Грузовой автомобиль "ГАЗ" въехал в продуктовый магазин. В результате происшествия случайный прохожий и продавец получили травмы. Водитель не пострадал. До прибытия подразделений ГСЧС одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение. Спасатели с помощью мягких ношей перенесли травмированную женщину в карету скорой, ее госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС на месте аварии отключили аккумулятор в грузовике и позаботились о том, чтобы не вспыхнул пожар в результате аварии.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области в ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали.

А на Закарпатье в ДТП погибли два человека. За рулем одного из авто находился сотрудник ГСЧС.

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