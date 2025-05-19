В ВСУ тестируется новая цифровая система учета личного состава: в Минобороны рассказали подробности

В Вооруженных силах Украины начали тестировать новую цифровую систему учета личного состава под названием "Импульс". Ее разработало Министерство обороны Украины вместе с Центром масштабирования технологических решений и Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба МОУ. "В ВСУ при формировании корпусов тестируется цифровая система учета личного состава "Импульс". Ее создало Минобороны совместно с Центром масштабирования технологических решений в сотрудничестве с Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ", – говорится в сообщении.

Первым подразделением, которое начало использовать систему в тестовом режиме, стал 3-й армейский корпус. По словам разработчиков, "Импульс" существенно упрощает управление подразделениями: данные о военнослужащих теперь можно обрабатывать без постоянных запросов в части, ручного форматирования и дублирования отчетов.

Кроме учета, система может стать основой для внедрения более комплексных решений, в частности проекта Армия+, где информация о звании или должности будет подтягиваться автоматически – например, при подаче рапортов.

"Третий армейский корпус – это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы", – отметил Роман, руководитель проекта "Импульс" Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

Напомним, к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили новый отечественный беспилотный авиационный комплекс под названием "Веспа-15". Этот дрон уже прошел соответствующую кодификацию Министерства обороны.

В Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны врага, его авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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