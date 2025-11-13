В Винницкой области из-за неосторожности во время курения погибли две женщины: все подробности трагедии. Фото

В селе Станиславчик в Винницкой области погибли две женщины. Пожар вспыхнул внутри частного дома поздно вечером, и, когда спасатели прибыли на место, пламя уже полностью охватило дом.

Спасатели ГСЧС сообщили, что во время тушения они обнаружили тела 54-летней и 41-летней женщин. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности во время курения.

В ведомстве также обнародовали обращение к гражданам, в котором подчеркнули важность внимательного отношения к огню и соблюдения правил безопасности. "Будьте сознательными и не пренебрегайте собственной безопасностью", – говорится в сообщении.

Пожар распространился очень быстро, и дом сгорел почти полностью. Спасатели отмечают, что неосторожность с сигаретами остается одной из самых частых причин смертельных возгораний в жилых домах.

Специалисты напоминают, что даже кратковременное засыпание с сигаретой может стать причиной трагедии. В ГСЧС говорят, что на этот раз женщины, вероятно, не успели даже позвать на помощь, ведь огонь разгорелся внутри помещения, а дым распространялся очень быстро.

Пожарные прибыли в Станиславчик через несколько минут после вызова, но здание уже было полностью в огне. Эксперты уже начали проверку деталей возгорания, но основная версия остается той же – неосторожность при курении.

