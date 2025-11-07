В Буковеле загорелся отель: из здания эвакуировали 70 человек. Фото и видео

В пятницу, 7 ноября,на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области вспыхнул пожар. Загорелся элитный гостиничный комплекс Premium Club SPA.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, а также местные телеграм-каналы. В сети обнародовали видео с места происшествия.

Что известно

Пожар вспыхнул в селе Поляница в элитном отеле Premium Club SPA около 15:00.

По предварительной информации, загорелась кровля крыши здания, огонь быстро распространился на верхние этажи отеля.

На место прибыли пожарные и подразделения ГСЧС. Из помещения спасатели эвакуировали 70 человек. К счастью обошлось без пострадавших.

По состоянию на 16:53 огонь удалось локализовать. Сейчас продолжается ликвидация. На месте происшествия работают чрезвычайники.

Причины возгорания будут устанавливаются впоследствии.

В сети тем временем опубликовали видео горящего заведения. Видно сильное задымление и пламя, которое охватило почти всю крышу и верхние этажи здания.

Ведется ликвидация последствий пожара. Как пишут местные канал, он был настолько сильным, что отель скорее всего понес значительные убытки.

Буковель – популярный карпатский курорт в Украине. Он расположен в селе Поляница, у подножия одноименной горы Буковель.

Буковель является крупнейшим горнолыжным курортом восточной Европы с общей длиной трасс 58 км.

Отель Premium Club SPA имеет около 80 номеров и две главные особенности – две зоны бассейнов и большой SPA-центр.

