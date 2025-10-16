В Украину ворвется потепление до +20: синоптик назвал сроки 'бабьего лета'

Октябрь в Украине ознаменовался резким похолоданием, обильными ливнями на юге и снегопадом в Карпатах. Однако несмотря на постепенное приближение зимы в ближайшие дни стоит ожидать потепления.

В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Об этом в интервью "Главреду" рассказал синоптик Станислав Щедрин.

Бабье лето будет в конце октября

По прогнозу синоптика, до 20 октября в Украине будет преобладать неустойчивая погода. Поэтому ближайшие дни будут характерны дождями и низкой температурой. Однако в период с 21 по 27 октября осадки прекратятся и в Украину придет значительное потепление.

Самые высокие температурные показатели будут в центральных, южных регионах, а также в Винницкой области. Столбики термометров в последних числах октября поднимутся до +23 градусов в некоторых районах.

На западе Украины максимальная температура будет до +21 градуса. На остальной территории погода будет холоднее, но все равно будет ощущаться бабье лето.

В ноябре уже ударят морозы

После непродолжительного потепления в конце октября Украину накроет дождь. Снег в последние дни месяца синоптик прогнозирует только в Карпатах.

Существенное понижение температуры будет уже в ноябре. По словам синоптика, похолодание придет в первых числах ноября. С 10 ноября стоит ожидать довольно прохладную погоду, а с 20 по 28 ноября придет значительное похолодание.

Также синоптик предупредил, что еще большее похолодание, которое принесет ночные морозы, следует ждать в конце второй декады ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

