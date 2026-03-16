В Украину ворвется похолодание, возможен мокрый снег: синоптик дал детальный прогноз. Карта

В Украине после периода солнечной и сухой погоды в начале марта ожидается изменение погодных условий. В течение недели, 16-22 марта, температура несколько снизится, увеличится облачность, а местами пройдут дожди и мокрый снег.

Видео дня

Однако устойчивого снежного покрова не прогнозируют. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 16 марта, погоду в Украине будет определять выступление антициклона с востока. Ожидается переменная облачность без осадков, лишь днем в восточных областях местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, на юге +2...+7 °C, днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

Во вторник, 17 марта, небольшие, местами умеренные дожди прогнозируют в западных и восточных областях, в Карпатах и на Прикарпатье возможен мокрый снег. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, температура днем составит +7...+12 °C.

В среду, 18 марта, на большей части территории страны ожидается пасмурная погода с небольшими дождями и моросью. В северо-западных регионах местами дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10 °C, на юго-западе до +12 °C.

В четверг, 19 марта, в северных и западных областях возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют. Температура днем составит +5...+10 °C, в Приазовье и на Закарпатье до +14 °C.

Похожая погода сохранится и в пятницу, 20 марта, в западных и северных регионах возможны осадки с мокрым снегом, в других областях – без значительных осадков. Дневная температура воздуха составит +5...+10 °C.

В субботу, 21 марта, небольшой дождь возможен на юго-востоке страны, тогда как в большинстве областей ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

В воскресенье, 22 марта, под влиянием антициклона с севера Европы в Украине будет преобладать сухая погода. Ночью температура будет опускаться до -3...+2 °C, днем будет повышаться до +7...+12 °C, а на Закарпатье – до +14 °C.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!