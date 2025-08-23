В Украину с оккупированных территорий вернулись еще трое детей: трогательные фото

Благодаря содействию Катара в Украину из российских и оккупированных территорий удалось вернуть в целом 83 украинских ребенка. Так, только вчера на подконтрольную Киеву землю вернулись еще три ребенка и один юноша.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен уточнил, что четверо упомянутых украинцев возвращены с временно оккупированных территорий.

"Сегодня провел встречу с послом Государства Катар в Украине Гади Насер Аль-Гаджри – нашим надежным и неизменным партнером в вопросе возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей. Благодаря посредничеству Катара уже удалось вернуть 83 ребенка с ВОТ Украины и территории РФ. Только вчера, благодаря содействию государства Катар, в Украину вернулись еще 3 ребенка и один совершеннолетний юноша", – сообщил Лубинец в сети.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что этих детей и юношу оккупанты похитили и вывезли из Олешковского детского дома – сначала на временно оккупированную территорию, а затем в страну-агрессор Россию.

"Долгое время дети жили разлучены со своими семьями, не имея возможности выехать из-за опасности оккупации. Сегодня они все вернулись домой, в безопасности, на территории свободной Украины", – отметил глава ОП и показал их фотографию (ниже), сделанную вчера.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения, в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA, Украине удалось вернуть уже 1564 ребенка, подчеркнул омбудсмен.

По его словам, несколько групп возвращенных детей прошли в столице Катара – городе Доха – программы отдыха и психологической реабилитации. Вопрос восстановления их здоровья после депортации – сверхважен для Украины, отметил Лубинец.

Омбудсман добавил, что обсудил с катарским дипломатом "дальнейшие шаги в сфере защиты прав детей и гуманитарной поддержки", и поблагодарил Насера Аль-Гаджри "за стойкую позицию и неизменную поддержку Украины, несмотря на то, что некоторые страны прекратили свое участие в процессе возвращения детей".

Как сообщал OBOZ.UA, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм требует от России вернуть всех похищенных украинских детей. Более того, он заявил, что в противном случае инициирует закон о признании России спонсором терроризма. Линдси Грэм назвал похищение Москвой украинских детей "мерзким и варварским преступлением".

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию (речь идет о похищении детей с 2022 года). Но реальная цифра – значительно больше. Причем оккупанты отправляют похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

