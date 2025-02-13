В Украину придет потепление: синоптикиня сказала, как долго оно продлится

В Украине настоящая зимняя погода, которая полностью соответствует статистическим показателям февраля. Однако в ближайшее время можно ожидать потепления. К сожалению, оно продлится недолго.

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Об этом специально для OBOZ.UA рассказала известный синоптик, работница Гидрометцентра Наталья Птуха. Причем она подчеркнула, что потепление будет чисто символическим.

"Потеплением это не назовешь, но определенные колебания ожидаем в конце этой недели. Они будут связаны с тем, что с северо-запада будет поступать атмосферный фронт, который принесет больше облачности", – пояснила госпожа Наталья.

По ее словам, в конце недели ночные морозы "уже не будут столь интенсивными".

Но такое потепление будет продолжаться только 14-15 февраля. И уже с воскресенья, 16 февраля, к середине следующей недели в Украине будет царить очередная волна холода с ощутимыми ночными морозами.

В целом до 20 февраля в Украине будет преобладать суровая зимняя погода. Лишь после указанной даты следует ожидать, что суровость февраля начнет ослабевать.

"Причем после прохождения нынешнего атмосферного фронта 16-18 февраля морозы могут быть более ощутимыми или по крайней мере такими, какие они сейчас. Мы надеемся, что после 20 февраля они несколько ослабеют и будет изменение синоптических процессов. Возможно, будут на несколько градусов более высокие показатели", – отметила синоптик.

Госпожа Наталья добавила, что пока сложно говорить о погоде после 20 числа, ведь "процессы могут перестроиться по-другому, и не надо заранее обнадеживать людей".

Как сообщал OBOZ.UA, уже сегодня ожидается интенсивное падение атмосферного давления, поэтому метеозависимым людям следует это учесть.

И хотя сейчас в Украине "преимущественно без осадков", в День влюбленных и после него в стране снова будет снежить.

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