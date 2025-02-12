Ожидается интенсивное падение атмосферного давления: синоптики предупредили метеозависимых людей о последствиях

В четверг, 13 февраля, погоду в Украине будет еще определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому осадков ожидать не стоит, только в северо-восточной части страны и Карпатском регионе местами туман.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Однако синоптики предупреждают, что ожидается интенсивное падение атмосферного давления, поэтому метеозависимым людям следует это учесть.

При такой синоптической ситуации ветер будет очень слабый, 3-8 м/сек, преимущественно юго-восточного направления.

В Украине сохранятся ночные морозы, температура воздуха в это время суток -6...-11. А в восточных областях и в Карпатах опустится даже до 15 градусов мороза. "Самой теплой" ночь будет в Закарпатье и в Крыму, где столбики термометров не будут опускаться ниже - 1...-6.

Днем ожидается от -3 до +2. На западе страны и в Одесской областях 0...+5.

В Киеве и области 13 февраля переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в Киеве столбики термометров опустятся до -7...-9. Днем температура воздуха удержится около 0°С.

По области ночью -6...-11, днем от -3 до +2.

Как сообщал OBOZ.UA:

По прогнозу синоптики Наталии Птухи, морозные ночи в Украине удержатся до конца недели. При этом осадков ожидать не стоит до пятницы, а на выходных возможен небольшой снег.

При этом в Украину ненадолго вернется потепление. 13 и 14 февраля столбики термометров днем будут показывать преимущественно плюсовую температуру.

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