В Украину подкрадываются грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 7 сентября

В Украине в воскресенье, 7 сентября, согласно последним прогнозам погоды, будет сухо, солнечно и тепло. Как обещают синоптики, в целом по стране осадков не ожидают, только на Закарпатье днем местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье будет туман. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Преимущественно северо-восточный ветер не превысит 5-10 м/с.

Существенная разница между ночными и дневными показателями температуры пока сохраняется. Так, синоптики ожидают, что температура ночью составит 11-16° – причем в южной части страны будо до 19°, а на востоке и северо-востоке – 8-13°. Но уже днем будет 21-26°, а на юге страны воздух прогреется до 29°.

Погода в Киеве

На территории Киевской области и столицы Украины все сутки сохранится "переменная облачность без осадков".

Ветер северо-восточного направления не превысит 3-8 м/с.

По области ночью ожидают 11-16°, а днем 21-26°. В самом Киеве ночью 12-14°, днем – 22-24°.

Что говорят специалисты

"Преимущественно сухая погожая погода", как обещают синоптики, продержится до 10 сентября – в это время ее определяет поле высокого атмосферного давления, которое также пока сохраняется.

"До понедельника включительно будет преобладать северо-восточный слабый ветер, а в дальнейшем он будет меняться умеренным юго-восточным, с которым к нам будет поступать несколько теплый воздух. Однако температура не будет испытывать ощутимых изменений по сравнению с предыдущим периодом", – утверждают в Укргидрометцентре.

Специалисты уверяют настоящая летняя погода "удержится до конца первой декады сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский синоптик Наталья Диденко считает, что указанная "настоящая летняя погода" удержится несколько больше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание надо "ориентировочно где-то с 16-17 сентября".

