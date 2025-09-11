В Украине заработала пилотная версия онлайн-хаба 'Е-протез'

"Е-протез " – цифровой хаб для людей с ампутациями, который помогает получить консультации, подобрать нужный протез, найти финансирование и пройти реабилитацию. Проект развивается при содействии Фонда Андрея Матюхи и объединяет проверенную информацию о реабилитационных центрах, производителях протезов, и фондах поддержки.

Работа над "Е-протезом" продолжалась с 2024 года. На первом этапе команда провела пилотный запуск – была создана лендинг-страница и запущен чат-бот в Telegram для консультаций по основным вопросам протезирования.

Телеграмм-бот "Е-протез"

На основе собранных данных сейчас разрабатывается полноценное приложение с дорожными картами протезирования, интеграцией с государственными сервисами и возможностью привлечения партнерских фондов. Уже сейчас онлайн-хаб предлагает пользователям широкий набор образовательных материалов – от юридических разъяснений до советов физической реабилитации. Продолжается работа над расширением базы знаний и полезных контактов.

Цель проекта "Е-протез" – сделать доступ к качественной информации и технической поддержке максимально простым и человечным. Сервис ориентирован не только на раненых военных, но и на гражданских лиц с ампутациями.

Разработчики делают акцент на современных технологических решениях – в частности, интегрируют искусственный интеллект для того, чтобы общение с чат-ботом было максимально естественным и эмпатичным. В ближайших планах команда стремится охватить не менее 5 000 пользователей платформы и помочь 2 500 из них пройти путь от первого обращения до установки протеза.

Распространение чат-бота "Е-протез" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с общинами и привлечение пользователей платформы.

""Е-протез" – важный шаг к развитию современной инклюзивной системы поддержки, которая поможет тысячам украинцев вернуться к полноценной жизни", – отметил основатель одноименного благотворительного фонда Андрей Матюха.

Вместе с тем Фонд Андрея Матюхи реализует и другие долгосрочные проекты, в частности закупку современного хирургического оборудования для НДСБ "Охматдет" и поддержку реабилитации раненых военнослужащих. Миссия фонда — помогать тем, кто пострадал от войны, создавая системные решения для их адаптации.